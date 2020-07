سشانت سنگھ راجپوت کی گرل فرینڈ نے حکومت سے بڑا مطالبہ کردیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ ماہ خود کشی کرنے والی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی گرل فرینڈ ریا چکروتی نے بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ آنجہانی اداکار کی خود کشی کی سی بی آئی سے تحقیقات کرائی جائیں۔

ریا چکروتی نے ٹوئٹر پر کہا " معزز امیت شاہ جی، میں سشانت سنگھ راجپوت کی گرل فرینڈ ریا چکروتی ہوں، سشانت کی خود کشی کے سانحے کو ایک ماہ ہوچکا ہے، مجھے حکومت پر مکمل اعتماد ہے، انصاف کے حصول کی خاطر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں کہ سی بی آئی انکوائری شروع کرائی جائے۔"

Respected @AmitShah sir ,

I’m sushants Singh Rajputs girlfriend Rhea chakraborty,it is now over a month since his sudden demise

I have complete faith in the government, however in the interest of justice , I request you with folded hands to initiate a CBI enquiry..part 1 ..