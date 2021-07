پاکستان کے کتنے فیصد لوگوں نے بجٹ کو اچھا قرار دیا؟ نئے سروے کے ایسے اعداد و شمار سامنے آگئے کہ حکومت کی پریشانی کی حد نہ رہے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) گیلپ اور گیلانی کی جانب سے کیے جانے والے حالیہ سروے میں صرف 14 فیصد پاکستانیوں نے مالی سال 2021-22 کے بجٹ کو اچھا قرار دیا ہے۔

سروے کے نتائج کے مطابق ہر 10 میں سے تین پاکستانی (30 فیصد) 2021-22 کے بجٹ کو برا بجٹ سمجھتے ہیں۔ ایک چوتھائی کے قریب پاکستانیوں (27 فیصد) نے بجٹ سے عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی۔ سروے میں شریک 25 فیصد پاکستانیوں نے بجٹ کو نہ ہی اچھا کہا اور نہ ہی برا کہا جب کہ صرف 14 فیصد لوگوں نے مالی سال 2021-22 کے بجٹ کو اچھا قرار دیا ہے۔

3 in 10 Pakistanis consider the 2021-22 budget to be 'a bad budget’, while almost a quarter say they have no views on the budget showing indifference, and only 14% rate budget positively: Gallup & Gilani Pakistan

