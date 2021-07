یورپی یونین کی عدالت نے خواتین کے سکارف پہننے سے متعلق فیصلہ سنا دیا

لکسمبرگ (ویب ڈیسک) یوروپی یونین کی اعلیٰ ترین عدالت کے مطابق کمپنیاں خواتین ملازمین کے کچھ صورتوں میں سکارف پہننے پر پابندی عائد کرسکتی ہیں۔

یورپی یونین کی ایک اعلیٰ عدالت نے جمعرات کو فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ کمپنیاں اپنے ملازمین کو کام کی جگہ پر ظاہری علامت کے طور پر کسی بھی مذہبی ، سیاسی یانظریاتی علامت کے استعمال سے روک سکتی ہیں۔

The EU's highest court has today again upheld the right of employers to sack Muslim women from their jobs for wearing the headscarf if justified by notion of "neutrality". The ECJ also seems to admit that this is a form of discrimination ????‍♀️ pic.twitter.com/mMwYdJoHwr