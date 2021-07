انگلینڈ میں موجود بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی بھی وائرس کا شکار ، بورڈ نے بھی تصدیق کردی

لندن (ویب ڈیسک) انگلینڈ میں موجود بھارتی وکٹ کیپر رشبھ پانٹ اور ٹرینر دیانند کورونا وائرس کا شکار ہوگئے ہیں۔

انگلینڈ اور بھارت کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 اگست سے 5 میچوں پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہورہا ہے جس کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے بائیوسیکیور ببل میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود کورونا وائرس نے بھارتی کرکٹ ٹیم پر حملہ کردیا ہے۔

کورونا وائرس کی نئی قسم ’ڈیلٹا ویرینٹ‘ انگلینڈ کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کے کیمپ میں بھی گھس آیا ہے اور ابتدائی طور پر وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پانٹ کا کورنا ٹیسٹ مثبت آیا حالانکہ وہ کورونا ویکسین بھی لگواچکے تھے۔

Got my first jab today. When you are eligible, please step up and get the vaccine. The sooner we do it, the sooner we can beat this Virus. pic.twitter.com/D8AC4WrESO