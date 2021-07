صدر عارف علوی بھی ٹک ٹاکر بن گئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) صدرِ مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی ویڈیو شیئرنگ ایپلی کیشن ٹک ٹاک جوائن کرلی۔

ایوانِ صدر کے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ سے صدرِ مملکت کے ٹک ٹاک جوائن کرنے کا اعلان کیا گیا۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ عارف علوی نے پاکستان کے نوجوانوں میں مثبت پیغام اور سوچ پھیلانے کیلئے ٹک ٹاک جوائن کی ہے۔ اس اکاؤنٹ کے ذریعے سبق آموز ویڈیوز شیئر کی جائیں گی۔

The President of Pakistan is now on TikTok!

To spread the message of positivity & motivation for the youth of Pakistan, we will keep pushing inspiring videos for the TikTok users.

Follow https://t.co/G78TG3VtAx on TikTok

&

Watch our first video now ????https://t.co/b3c2SXricr pic.twitter.com/LYe1QaQvHE