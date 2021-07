ندا ڈار سے متعلق جملے پر عبد الرزاق کا بیان بھی سامنے آگیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی وویمن کرکٹ ٹیم کی کھلاڑی ندا ڈار کے خلاف صنفی امتیاز سے متعلق جملہ کسنے پر سابق قومی کرکٹر عبد الر زاق کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تاہم اب اس حوالے سے ان کا موقف بھی سامنے آگیا ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا ایک ٹی وی شو کے آدھے کلپ کو شیئر کر کے ایک کمنٹ کو اجاگر کیا گیا جو میں نے ساتھی کرکٹر ندا ڈار کے بارے میں کیا تھا ۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ یہ تبصرے ہلکے پھلکے انداز میں اور کسی کو ناراض کرنے کے لئے نہیں کیے گئے تھے ، لیکن ان الفاظ کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ۔عبد الرزاق نے کہا کہ اس کے بعد میں نے نڈا ڈار کو فون کیا ہے اور اپنا موقف واضح کیا ۔ان کا کہنا تھا کہ مجھے تمام خواتین خصوصا ً ہماری خواتین کرکٹرز سے بے حد احترام ہے جنہوں نے ہمارے کھیل میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ ندا ہماری چمکتی ہوئی سٹار ہیں اور وہ پاکستان کا فخر ہیں۔

½ A clip from a TV show has surfaced, highlighting some comments I made towards my fellow cricketer Nida Dar. Although these comments were made in a lighted-hearted way and not to offend anyone, on reflection the choice of words and their presentation was poor and wrong.