 ہمارا تعارف ایسے بینڈ سے ہوا جس میں ایک ہی خاندان کے افراد شامل تھے، وہ ہماری طرز موسیقی اور زندگیاں تبدیل کرنے جا رہے تھے

مترجم:علی عباس

قسط: 16

جیکی ولسن کا عکس اَپولو کی دیوار پر چسپاں تھا۔ فوٹوگرافر نے اُسے ایک ٹانگ پر گھومتے ہوئے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا تھا لیکن وہ مائیک سے زیادہ دور نہیں تھا اور محض آگے اور پیچھے کی جانب حرکت کر رہا تھا۔ وہ "Lonely Teardrops"کی طرح کا غمگین گیت گا سکتا تھا اور تب بھی حاضرین اُس کے ناچ سے حیرت زدہ ہوجاتے اور وہ قطعی طور پر اُداسی یا تنہائی محسوس نہ کرتے۔

سیم اینڈ ڈیو کی تصویر نیچے راہداری میں ایک بگ بینڈ کی پرفارمنس کے پرانے منظر کی تصویر کے آگے آویزاں تھی۔ باپ کے سیم مورے سے دوستانہ تعلقات استوار ہو گئے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے خوشگوار حیرت کا احساس ہوا تھا جب میری اُس سے اولین ملاقات ہوئی تھی اور وہ میرے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آیاتھا۔میں اُس کے گیت طویل عرصے سے گا رہا تھا کہ میں نے خیال کیا کہ وہ میرے کانوں میں سمانا چاہتا ہے۔ اور اُن سے زیادہ دور نہیں تھا ”اُن سب کا شہنشاہ، جناب دائنامائیٹ، نہایت مہربان ہستی“ جیمز براﺅن۔ اُس کے آنے سے پہلے ایک ڈانسرمحض ناچ سکتا تھا اور ایک گلوکار گیت گا سکتا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ ایک گلوکار ناچ سکتا اور ایک ڈانسر گیت گا سکتا لیکن وہ فریڈ ایستائر اور جین کیلی سے بہتر تھے، خاص طور پر براہ راست پرفارمنس میں اس کا واضح اظہار ہوتا تھا۔ اُس نے تمام رائج تصورات کو تبدیل کر دیا۔ وہ جب ناچ رہا ہوتا تو اُس پر کوئی سپاٹ لائٹ نہیں پڑ رہی ہوتی تھی، میں اِسے اچھا خیال کرتا ہوں کہ روشنی تمہارے اوپر پڑے۔

ہم نے اَپولو میں ہونے والا مقابلہ جیت لیا تھا اورمیں نے محسوس کیا کہ میں دیواروں پر ٹنگی ہوئی اُن تصاویر کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ باپ بہت خوش تھا، اُس نے کہا کہ وہ اس رات گیری واپس جا سکتا ہے۔ وہ خوش تھا چنانچہ ہم بھی ایسے ہی تھے۔ میں اور میرے بھائیوں نے لگاتار کامیابی حاصل کی تھی اور ہم پُر امید تھے کہ ہم اس مقام کو عبور کر لیں گے۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ ہم ٹیلنٹ شوز میں پرفارم نہیں کر رہے بلکہ ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں۔

1968ءکے موسمِ سرما میں ہمارا تعارف ایک ایسے بینڈ سے ہوا جس میں ایک ہی خاندان کے افراد شامل تھے، وہ ہماری طرز موسیقی اور زندگیاں تبدیل کرنے جا رہے تھے۔ اُن سب کا آخری نام ایک جیسا نہیں تھا، وہ سفید اور سیاہ فام تھے اور اُن کا نام "Sly and the Family Stone" تھا۔ انہوں نے گزشتہ مدتِ دراز کے دوران کئی ایک کامیاب گیت گائے تھے جن میں "Dance to the Music","Stand",اور "Hot Fun in the Summer Time"شامل تھے۔ میرے بھائیوں نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتایا تھا کہ بالشتیے کا قد بڑھ گیا ہے اور اُس وقت میں اُن کے ساتھ مسکرا دیا تھا۔ ہم اُن کے گیت ہر ریڈیو سٹیشن پر سُنا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ راک سٹیشنوں پر نشر ہو رہے ہوتے تھے۔ اُن کا ہم سب جیکسن بھائیوں پر بے پناہ اثر تھا اور ہم اُن کی دل سے عزت کیا کرتے تھے۔

اَپولو میں پرفارمنس کے بعد ہماری آنکھیں نقشے پر اور کان فون بیل پر لگے ہوتے۔ ماں اور باپ نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی 5 منٹ سے طویل کال نہیں کرے گا لیکن جب ہم اَپولو سے واپس آئے تو 5 منٹ دورانئے کی کال ہمیں خاصی طویل محسوس ہوتی۔ ہم فون کالوں سے اجتناب برتتے کہ ریکارڈ کمپنی سے کوئی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ ہم اس خوف میں مبتلا تھے کہ انہیں فون مصروف نہ ملے۔ ہم کم از کم ایک ریکارڈ کمپنی کی جانب سے فون کال کے ضرور منتظر تھے، اگر وہ ہم سے رابطہ کرتے تو ہم جواب دینا چاہتے تھے۔

اس دوران جب ہم انتظار کر رہے تھے، اَپولو میں ہماری پرفارمنس کا مشاہدہ کرنے والے کسی شخص نے نیویارک سٹی کے ایک ٹی وی چینل کے پروگرام ”دی ڈیوڈ فراسٹ شو‘ ‘کےلئے ہمارا نام پیش کیا۔ ہم ٹی وی پر دیکھے جائیں گے! یہ ہماری اب تک کی زندگی کا ہیجان انگیز ترین لمحہ تھا۔ ہم نے سکول میں ہر ایک کو اس بارے میں بتایا اور اُن لوگوں کو دوبارہ آگاہ کیا جنہوں نے میری بات پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ ہم وہاں چند روز میں جانے والے تھے۔ ہم ہر پل انتظار کر رہے تھا۔ میں سارے دورے کا خاکہ ذہن میں بنا رہا تھا اور یہ جاننے کی تگ و دو کر رہا تھا کہ سٹوڈیو کیسا ہوگا اور ہم ٹیلی ویژن کیمرے میں کس روپ میں نظر آئیں گے۔

میری گھر واپسی ہوم ورک کے ساتھ ہوئی جو مجھے اُستانی نے سفر کے دوران کرنے کے لئے دیا تھا۔ ہم نے ایک اور مکمل ریہرسل کی اور حتمی گیت کا چناﺅ کر لیا۔ میں حیران تھا کہ ہم کون سا گیت پرفارم کرنے جا رہے ہیں۔

اسی شام باپ نے بتایا کہ نیویارک کا دورہ منسوخ ہو گیا ہے۔ ہم سب ساکت کھڑے ہوگئے اور پریشانی کے عالم میں اُنہیں دیکھنے لگے۔

ہمیں دھچکا لگا تھا۔ میرے آنسو بس بہنے ہی والے تھے۔ہم ایک اہم کامیابی حاصل کرنے والے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ ایسا کیونکر کر سکتے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ فراسٹ نے اپنا فیصلہ کیونکر تبدیل کیا ہے؟ میں لڑکھڑا رہا تھا اور میرا خیال ہے سب کی یہی کیفیت تھی۔ ”میں نے اسے منسوخ کیا ہے،“باپ نے پُرسکون رہتے ہوئے اعلان کیا۔ہم ایک بار پھر اُس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے تھے، ہم بولنے سے قاصر تھے۔ ”موٹون کی طرف سے بلایا گیا ہے،“ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔(جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔