سری لنکا کیخلاف پہلا ٹیسٹ، پاکستان کے سلمان آغا نے ڈیبیو کرلیا

کولمبو (ویب ڈیسک) پاکستان اور سری لنکا کے درمیان آج شروع ہونے والے ٹیسٹ میں قومی ٹیم کے کھلاڑی سلمان علی آغا ڈیبیو کر رہے ہیں۔

سلمان علی آغا نے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد یوسف سے ٹیسٹ کیپ حاصل کی، کرکٹر کو مڈل آرڈر بیٹر فواد عالم کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

محمد یوسف بیٹنگ کوچ کی حیثیت سے ٹیم مینجمنٹ میں شامل ہیں۔

.@SalmanAliAgha1 gets Test cap from legendary Pakistan batter and batting coach @yousaf1788

Drop your wishes for Salman ????#SLvPAK#BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/5sOhj2Hxf1