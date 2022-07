وزیر اعظم شہباز شریف کا مریم نواز اور کیپٹن (ر)صفدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )نائب صدر پاکستان مسلم لیگ (ن )مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن (ر)

صفدر میں کورونا وائرس کی تشخیص ہونے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کی صحت کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ "سن کر صدمہ ہوا کہ بیٹی مریم اور کیپٹن (ر)صفدر کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں ،میری دل کی گہرائیوں سے ان کیلئے دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد صحتیاب ہو جائیں ،ان کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح مریم نواز نے پاکستان مسلم لیگ (ن)کی سیاسی مہم کو لیڈ کیا ہے ان پر ہم سب کو فخر ہے ،وزیر اعظم نے آخر میں لکھا جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گڑیا اور صفدر۔

Sad to hear that Maryam Baiti & Capt. Safdar have been diagnosed with Covid. My profound prayers and best wishes are with them for an early recovery. The way she led the PML-N political campaign has made all of us proud.

Get well soon, Gurriya & Safdar.