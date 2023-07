اسلامی ریاست کا مثالی چیف جسٹس اسلامی ریاست کا مثالی چیف جسٹس

کیا کسی محبوب و محترم شخص کے محاسن کے بیان کے لئے انتظار کیا جائے کہ وہ اللہ کو پیارا ہو تو قلم کشی کی جائے۔ یہ خیال درست نہیں ہے۔ یقینا کسی کے مرحوم ہونے پر محرم راز خالق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الہامی فرمان کی اتباع ہی میں تحریریں آتی ہیں: ”تم اپنے فوتیدہ افراد کے محاسن بیان کیا کرو“، لیکن اہل قلم کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ کسی زندہ وجود کی ستائش کے لئے انہیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ کہیں خوشامد کے الزام کا خدشہ تو کبھی موقع شناسی کی تہمت سے بچنے کی خاطر ایسا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، حالانکہ محرم راز خالق کائنات کے ایک اور فرمان سے کسی کی زندگی ہی میں ایسا کرنے کا حکم ملتا ہے۔ ابوداو¿د کی حدیث ہے: ”جب کوئی اپنے بھائی سے محبت کرے تو وہ اسے بتا دے کہ مجھے تم سے پیار ہے“ محدث تو نہیں, پر اتنا سمجھتا ہوں کہ رنگا رنگ انسانی زندگی کے لا تعداد رنگوں میں سے کسی کا کون سا رنگ مجھے پسند ہے، اس کا بیان عامتہ الناس میں ضروری نہیں ہوتا لیکن لاکھوں قارئین کے سامنے اخبار میں کھلے عام رنگ رلیاں منائی جائیں تو قارئین یہ پوچھنے کا حق تو رکھتے ہیں کہ تم اس شخص کی زندگی کا کون سا رنگ پسند کرتے ہو اور کیوں پسند کرتے ہو۔

شجر سایہ دار کا استعارہ اس خوش بخت کے لئے ہے جس کے پاس رہ کر کہنے والا خود کو آسودہ خیال کرے۔ مولانا زاہد الراشدی صرف مجھ کہنے والے کے لئے شجر سایہ دار نہیں، مسلکی دنیا کے ہر رنگ کے لیے وہ اپنا سینہ وا کیے رکھتے ہیں۔ وضع داری، توسع اور رواداری کا یہ عالم کہ ہر مسلک ان کے لئے سینہ سپر رہتا ہے۔ محترم آغا مرتضی پویا نے کچھ منتخب افراد کی ایک علمی مجلس کی داغ بیل ڈالی تو ازراہ کرم فرمائی مجلس کا ایک رکن میں بھی قرار پایا۔ ایک دفعہ انہوں نے اس مجلس کا اجلاس اپنے گھر پر عصر کے بعد رکھا۔ عشائیے کا اہتمام بھی تھا۔ شرکائے مجلس میں مسلم فکر کا ہر پھول موجود تھا۔ آغا صاحب کی نسبت سے، ظاہر بات ہے، اہل تشیع غالب اکثریت میں تھے۔ نماز مغرب کی صف بندی سے قبل دو آزاد رو دانشوروں کی سرگوشی یوں سنی: ”دیکھتے ہیں، اتحاد ملت کے ان دعویداروں کی نماز باجماعت کتنی دفعہ ہوتی ہے“ دو شیعہ اکابر مولانا زاہد الراشدی کی طرف لپکے کہ انہیں آگے کریں، دیکھا کہ وہی دو نہیں ہر مکتب فکر کا ہر شخص مولانا کی طرف لپک رہا ہے۔ مولانا کی اقتدا میں ان سب مسلکی بعد المشرقین والمغربین نے ایک ہی نماز مغرب باجماعت ادا کی۔

ہر روز صبح سویرے مولانا کی طرف سے ازراہ شفقت ان کی چار مختصر تحریریں فون پر ملتی ہیں۔ بالعموم ہر کوئی یہ تحریریں پڑھ کر حذف کر دیتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ مولانا کی ایسی سینکڑوں منتخب تحریریں میں نے سنبھال کر رکھی ہیں کہ لکھتے بولتے وقت موقع بموقع میں ان سے استفادہ کرتا ہوں۔ قرانی آیات واحادیث اور دستوری شقوں سے مولانا وہ وہ نکتے نکالتے ہیں کہ اولاً میں سر دھنتا ہوں پھر دست بستہ دعا گو ہو جاتا ہوں کہ ایمان اور صحت کے ساتھ اللہ کریم مولانا کو طویل زندگی عطا فرمائے۔ آج کے لق و دق علمی صحرا میں اگر مولانا شجر سایہ دار ہیں تو متلاطم سیاسی سمندر میں وہ بہت سوں کے لئے درخشندہ اور ضو فشاں منارہ نور ہیں، کسی پیچیدہ اور گنجلک مسئلے کے لئے مولانا کوئی آیت، حدیث یا دستوری و قانونی شق لائیں تو لگتا ہے کہ بظاہر اس متن کا مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے سادہ انداز بیان اور سلیس طرز نگارش کے سہارے مولانا انہی نصوص اور دستوری و قانونی شقوں سے وہ نکتہ کھود نکالتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پاکستان کے ابتدائی دو تین عشروں کی اعلی عدلیہ کے ججوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔

مولانا کی جس دستوری خوبی کا ذکر کیا گیا ہے، معاف کیجئے آج کا ”قانونی و دستوری“ ذہن اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ چوٹی کے جن ججوں اور وکلاءکو میں جانتا ہوں ان میں سے حامد خان، اکرم شیخ، بیرسٹر فروغ نسیم وہ قابل ذکر قانونی دماغ ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا ہی قانون ہے (یقینا کئی اور بھی ہوں گے جن سے میں متعارف نہیں ہوں)۔ رہے اعلیٰ ترین عدالتی دماغ تو اخباری رپورٹیں پڑھ کر سیاست میں لتھڑے تبصرہ جات تو ہم روزانہ بھگتتے ہیں لیکن ان سیاست گزیدہ تبصروں اور فیصلوں میں سے کسی قانونی نکتے کی تلاش سعی لاحاصل ہوتی ہے۔ عام شخص قانون کو مشکل اور پیچیدہ علم سمجھتا ہے، لیکن مرحوم پروفیسر سید احمد محمود نے قانون کی جو تعریف پڑھائی تھی، وہی قانون کی اصل تعریف ہے:(Law is nothing but, wisdom) (قانون بصیرت(یا دانائی) کے سوا کچھ نہیں۔)

یہ تعریف اٹھا کر آپ گاو¿ں برادری کے کسی ان پڑھ، لیکن عام لوگوں کے خیال میں سیانے بوڑھے پر چسپاں کر کے دیکھئے۔ آپ اس بوڑھے کو گاو¿ں کا چیف جسٹس پائیں گے جو بدون مالی وسائل و درجنوں ملازمین کے، پیچیدہ اور لاینحل مسائل کھڑے گھاٹ حل کر دیتا ہے۔ پروفیسر سید محمود کی پڑھائی یہی قانونی تعریف اٹھا کر جب میں مولانا زاہد الراشدی پر لاگو کرتا ہوں تو دبستان کھل جاتا ہے۔ انہیں گاﺅں میں متصور کروں تو اپنے دادا بابا راج ولی یاد آ جاتے ہیں جن کی زندگی میں ہمارے بھرے بتولے گاو¿ں میں نہ تو کبھی پولیس آئی تھی اور نہ کبھی کسی کو عدالتی چارہ جوئی کرنا پڑی تھی۔ قانون کی دنیا میں مولانا کو تلاش کروں تو مجھے وہ جسٹس کارنیلیس کا روپ دھارے مجتہد عصر دکھائی دیتے ہیں۔ حلقہ ہائے زنجیر دعوت و تبلیغ کی بستی میں ان سے ملاقات ہو تو سید مودودی، مولانا علی میاں اور ڈاکٹر اسرار کے شور سلاسل کا تسلسل کانوں میں انگبیں بن کر ٹپکنے لگتا ہے۔ اور ۔۔۔ اور ۔۔۔ اور ملک کو وہ اسلامی جمہوریہ متصور کروں جو دستور میں متعین ہے تو قارئین کرام اس دستور کے تحت مجھے تو اپنے یہ مولانا زاہد الراشدی چیف جسٹس آف پاکستان سے کم دکھائی دیتے ہی نہیں۔

ہم مولانا کو دعاﺅں کے سوا کچھ نہیں دے سکتے اور مولانا کا خیال ہے کہ انہیں دعاﺅں ہی کی حاجت ہے۔ اللہ کریم سے دُعا ہے کہ وہ مولانا کو ایمان اور صحت کے ساتھ طویل زندگی دے کہ وہ فعال رہ کر اسلام اور پاکستان کا کام کریں۔ اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرے اور اپنا ہر وقت محتاج رکھے۔ تو جناب مولانا محترم ! بر بنائے تعمیل ارشاد محرم راز خالق کائنات I Love You۔