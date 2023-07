فلسطینی انٹرنیشنل وفد کا جماعت اسلامی کے صوبائی دفتر کا دورہ فلسطینی انٹرنیشنل وفد کا جماعت اسلامی کے صوبائی دفتر کا دورہ

کراچی (سٹاف رپورٹر)پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے جہادِ اسلامی فلسطین کے وفد نے تنظیم کے مرکزی رہنما سید حسین البرکہ کی قیادت میں جماعت اسلامی سندھ کے صوبائی ہیڈکوارٹر قباءآڈیٹوریم کا دورہ اور جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی اور سندھ کے امیر محمد حسین محنتی سے ملاقات کی۔ وفد میں علماءفورم فلسطین کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد ادیب یاسر جی،global campaign to return to palestine(گلوبل کمپین ٹوریٹرن ٹوفلسطین) کے سیکریٹری جنرل شیخ یوسف عباس کے علاوہ فلسطین فاو¿نڈیشن پاکستان کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر صابر ابو مریم بھی شامل تھے۔ جماعت اسلامی سندھ کے نائب امیر ممتازحسین سہتو اور سیکرٹری اطلاعات مجاہد چنا بھی اس موقع پر ساتھ موجود تھے۔ صوبائی امیر نے خوش آمدیداور مہمانوں کو سندھ کا روایتی تحفہ اجرک پیش کیا۔سرزمین انبیاءفلسطین کے معروف سیاسی وسماجی رہنما سید البرکہ کا کہنا تھا کہ صہیونی ریاست اسرائیل نے فلسطین پرناجائز قبضہ کرکے فلسطینی مسلمانوں کا جینا دوبھر کردیا ہے۔صیہونی فوجی امت مسلمہ کے قبلہ اول بیت المقدس کی مسلسل بے حرمتی اور مسلمانوں کے لیے دروازے بند کئے جارہے ہیں جو فلسطینی مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک صورتحال ہے۔ شیخ احمد یاسین مرحوم کی تحریک فلسطین کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہاکہ جیسا سنا تھا آج پاکستان آکر اپنی آنکھوں سے دیکھاکہ پاکستانی مسلمانوں کے دل فلسطینی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور صہیونی ریاست اسرائیل کی درندگی کی مذمت اور سخت نفرت کرتے ہیں۔جماعت اسلامی پاکستان میں جہادی تحریکوں کی ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے جس کو ہم قدرکی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ان شاءاللہ امت مسلمہ کی دعاﺅں اورفلسطینیوں کی جدوجہد کے نتیجے میں ہمارادشمن ناکام اوراپنے گھروں وسرزمین سے ہجرت پرمجبور کئے جانے والے فلسطینی عوام اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی نے کہاکہ کشمیر سے لیکر فلسطین تک اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے لڑنے والی تحریکوں کی جماعت اسلامی پشتی بان ہے۔ اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کمیٹی میں پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا اسرائیلی نمائندے کا بیان آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے۔اسرائیل آمریکہ کی سرپرستی میں صیہونی کی ایک ناجائز ریاست ہے جو بڑے عرصہ سے سرزمین انبیاءپر قابض اور مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔اسرائیل فلسطینی عوام کو اپنی زمین اورگھروں سے بے دخل کرکے ان کو بے گھر اور خانہ بدوش بننے پر مجبور کر ہا ہے جبکہ اقوام عالم و حقوق انسانی کے ادارے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔