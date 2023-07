”پارلیمنٹ بنام پارلیمنٹ “ایک فکر انگیز کتاب ”پارلیمنٹ بنام پارلیمنٹ “ایک فکر انگیز کتاب

کتاب کا ٹائٹل ہی بتا رہا تھا کہ پارلیمنٹ خود اپنے ساتھ محو گفتگو ہے۔ اپنے امکانات کا جائزہ لیتی ہے اور نہ صرف جمہور ان سے سوال کرتی ہے بلکہ وہ خود اپنے آپ سے بھی سوال کرتی ہے۔ کیاپارلیمان واقعی بالا دست ہے؟ عوام حیران اور پریشان، اور خود پارلیمان بھی پریشان۔ کتاب کی ابتدا ممبران پارلیمان کے حلف نامے سے ہوتی ہے لیکن اس طرح نہیں کہ آئین سے اٹھا کر کتاب میں کاپی پیسٹ (Copy Paste) کر دیا ہو۔ مصنف کاپی پیسٹ کو انٹیلکچول بددیانتی (intellectual dishonesty ) سمجھتا ہے۔ ایک بار انہوں نے اپنی ایک کتاب کے لئے دو Ph.D. سکالرز کی خدمات حاصل کیں لیکن جب دیکھا کہ سکالرز محض کاپی پیسٹ کے ماہر تھے تو ان کو فارغ کر دیا اورکتاب لکھنے کے لئے ایک سٹینو کے ساتھ خود کمپیوٹر پر بیٹھ گئے۔کتاب کا پہلا چیپٹر ”ممبران پارلیمنٹ کا حلف نامہ" اس بات کا نوحہ ہے کہ ہمارے پارلیمان کے ممبران نے اپنے حلف کو کتنا غیراہم سمجھا ہے۔یہی چیز پارلیمان کی بے توقیری کا سبب بنی، ایس ایم ظفر جب سینیٹ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے تو پہلی ہی میٹنگ میں انہوں نے کمیٹی کی مشاورت سے اپنے اہداف طے کئے اور سمت کا تعین کیا۔ پرویز مشرف نے اپنے اولین سالوں میں پہلا وار پنجاب میں اوکاڑہ اور دوسرے علاقوں میں ملٹری فارم لینڈز کے مزارعین پر کیا تھا۔ سو سال سے زائد زمین کاشت کرنے والے مزارعین کے خاندانوں کو بزور طاقت اپنی زمینوں سے بیدخل کرنے کی کوشش کی۔حکومت میں ہونے کے باوجود ایس ایم ظفر نے اوکاڑہ مزارعین کے خلاف طاقت کے استعمال اور ان کو زمینوں سے بیدخل کرنے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا۔ بحیثیت چیئرمین انہوں نے فوج کے ایک تین سٹار اور دو سٹار جنرلز کو بھی کمیٹی کی میٹنگ میں طلب کیا ، دونوں پیش بھی ہوئے۔ متعلقہ محکمے نے اپنی تحریری رپورٹ میں مزارعین کے سرکردہ راہنماﺅں، ان کی حمایت کرنے والی این جی اوز اور صحافیوں کے بارے میں کچھ نامناسب الفاظ بھی لکھے تھے اور بغیر کسی ثبوت کے ان پر الزام لگایا تھا۔ انہوں نے ان کی رپورٹ پر تحفظات کا اظہار کیا اور غصے کی بجائے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے،ان الفاظ کو حذف کرنے کا کہا۔ فوجی افسران نے کمیٹی ممبران کے چبھتے ہوئے سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی۔ ایس ایم ظفر خاموشی سے سنتے رہے۔ کبھی کبھار ایک آدھ سوال کر دیتے ،یوں افسران کو اطمینان دلاتے کہ وہ ان کی باتوں کو نہ صرف بڑے غور ، بلکہ ہمدردی سے سن رہے ہیں۔ بحیثیت چیئرمین انہوں نے ایک Sub Committee تشکیل دی کہ وہ مزارعین کی جبری بیدخلی کے تمام پہلوﺅں کا جائزہ لے کر رپورٹ تیارکرے اور سفارشات بھی مرتب کرے۔ نامی گرامی قانون دان خالد رانجھا کو اس کا کنوینر مقرر کیا اور دوسرے دو ممبران میں اپوزیشن ممبر کی حیثیت سے مجھے بھی اس کا رکن مقرر کیا۔ ان دنوں شہید محترمہ بینظیر بھٹو دبئی میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ انہیں ملٹری فارم لینڈز کے مزارعین سے بہت ہمدردی تھی اور ان کے حق میں بیانات دیئے اور متعلقہ حکام کو خطوط بھی لکھے جلاوطن وزیراعظم نے کمیٹی کی اس کارروائی میں بڑی دلچسپی لی اور اپنے آپ کو باخبر رکھا۔

بلندو بانگ دعوﺅں کی بجائے دھیمے الفاظ میں کتاب میں ان کاوشوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کمیٹی نے اوکاڑہ ملٹری فارم لینڈز مزارعین کی دادرسی کے لئے کیں ،یوں ممبران پارلیمان کو یاد دلایا ہے کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود بھی پارلیمان اپنا کردار بخوبی ادا کر سکتی ہے۔ یہ درست ہے کہ پارلیمان کی رپورٹوں اور سفارشات کو بیوروکریسی نظرانداز کرتی رہی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر پارلیمنٹ اپنا کام بخوبی کرے تو اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والے بھی خود بخود ایکسپوز ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایس ایم ظفر اس خیال کے حامی ہیں کہ پہلے مرحلے میں پارلیمان کی بالادستی کے لئے یہی کافی ہے کہ ان عناصر کو جو پارلیمنٹ کی بالادستی کے راستے میں حائل ہیں، ان کو اگر آئین شکنی کی سزا نہیں دی جاسکتی تو کم از کم ان کو ایکسپوز ضرور کیا جائے۔ ممبران پارلیمنٹ کی تربیت کے لئے اس کتاب میں بہت کچھ ہے۔ پارلیمنٹ کی مختلف کمیٹیوں میں بڑے بڑے ملکی ایشوز پر نہ صرف بحث بلکہ ٹھوس سفارشات مرتب کرنے کے امکانات اس سلیقے سے بیان کئے ہیں کہ گویا ممبران پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہوں کہ اگر وہ خود کھل کر بات نہ کریں اور سفارشات مرتب کرتے وقت مصلحتوں کو بروئے کار لائیں تو اس میں کسی اور کا قصور تو نہیں ہے۔وضاحت کے لئے انہوں نے دونوں ایوانوں کے ا±س مشترکہ اجلاس کا ذکر کیا جس میں امریکی کمانڈوز کے پاکستانی حدود میں داخل ہو کر اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد کے ایک گھر میں قتل کر کے اس کی لاش کو اپنے ساتھ لے جانے پر بحث کی گئی، جس میں فوج اور آئی ایس آئی کے سربراہوں کو بھی بلایا گیا تھا۔امریکی ہیلی کاپٹر کے پاکستان میں داخل ہونے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی تھیں یا تو یہ سیکیورٹی ادارں کی مرضی (Complicity) سے ہوا یا یہ ادارے اس قدر نااہل (Incompetant) تھے کہ امریکی ہیلی کاپٹر مغربی سرحدوں سے داخل ہو کر سینکڑوں میل پرواز کرکے اپنا ہدف حاصل کرنے کے بعد واپس بھی روانہ ہو گئے اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوئی۔

یہ بدقسمتی ہے کہ اپنے آپ کو Assert کرنے اور معاملے کی تہہ تک جانے کی بجائے پارلیمنٹ نے محض ایک قرارداد منظور کی جس میں امریکہ کو پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے کر اس کی مذمت کی، یوں اس سنگین معاملے کو نمٹا دیا۔ ”پارلیمنٹ بنام پارلیمنٹ“ ممبرا ن کو یاد دلاتی ہے کہ تاریخی مواقع ضائع نہ کئے جائیں اور تنبیہ کرتی ہے: " اگر آپ نے اور ہاﺅس نے بروقت اہم فیصلے نہ کئے تو نہ صرف آپ بلکہ پوری قوم ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہوگی"۔آج اگر پارلیمنٹ اپنی بیچارگی کا رونا رو رہی ہے تو کیا دیگر وجوہات کے علاوہ یہ وجہ نہیں ہے کہ پارلیمان بروقت اہم فیصلے کرنے میں ناکام رہی ہے؟پارلیمان کے اندر اٹھنے والی آواز کی طاقت اور حرمت پر مصنف بڑا زور دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اہل قلم اور اہل بیان اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اہل آواز ہونا سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ ممبران پارلیمان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اہل آواز ہیں اور پارلیمان کے اندر اٹھائی گئی آواز کی طاقت اور حرمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آئین کے تحت ممبران پارلیمان کو بات کرنے کی جو آزادی حاصل ہے، کیا کسی قانون کے ذریعے اس بیان کی عام اشاعت پر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے؟ ایوان کے اندر کی گئی تقاریر کی سینسرشپ کا سوال حالیہ سالوں میں اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ انہوں نے دستور ساز اسمبلی میں قائداعظمؒ کی ایک مشہور تقریر کا حوالہ دیا ہے، جن کے کچھ الفاظ اس ملک کی بیوروکریسی نے حذف کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر کی گئی تقریر کی اشاعت پر پابندی اس ممبرکے استحقاق کو مجروح کرتی ہے۔ اگر ممبران کو پارلیمنٹ کے اندر تقریر کرنے اور بات کرنے کا آئینی حق ہے تو پھر یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کی پارلیمان میں کی گئی بات کو ابلاغ عامہ کے ذریعے نشر کیا جائے۔ آزادی سے قبل 1935ء میں جب الٰہ آباد سے چھپنے والے ایک اخبار کو پارلیمان کے اندر کی گئی ایک تقریر چھاپنے پر بند کر دیا گیا تھا تو اسمبلی میں قائداعظمؒ نے اس اقدام کی مخالفت میں تقریر کرتے ہوئے یہ مشہور جملہ کہا تھا:

"If you give me the freedom of speech, I have the freedom to publish it, otherwise the previlege is useless"

کتاب میں پاکستانی قوم اور ایک مورخ کے درمیان ایک دلچسپ فرضی مکالمہ بھی دیا گیا ہے جس میں نہ صرف ممبران پارلیمنٹ بلکہ قوم کے ہرفرد کے لئے بہت غور و فکر کا سامان ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ game" Blame اور الزام تراشی دبے پاﺅں جمہوری ایوانوں میں داخل ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا نے بلیم گیم کو بہت زیادہ بڑھا کر ایک سیاسی ہتھیار بنا دیا"۔ بلیم گیم میں ہر خرابی کی جڑ دوسروں میں تلاش کی جاتی ہے اور سیاسی اکھاڑہ ایک میدان جنگ بن جاتا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ "ایک دوسرے پر الزام تراشی کے لئے صرف کئے گئے وقت اور توانائی نے ہمارے منتخب پالیسی سازوں کو ہماری بنیادی ذمہ داریوں کو بھی نبھانے سے روک رکھا ہے"۔ اس فرضی مکالمے میں قوم کو یاد دلاتے ہیں کہ قائداعظمؒ نے کبھی بھی ہندوستان کے آخری وائسرائے ماﺅنٹ بیٹن کو برے القاب سے نہیں پکارا جس نے پاکستان کو سخت نقصان پہنچایا تھا۔ ماﺅنٹ بیٹن کی بیگم Edwina اور نہرو کے درمیان خط و کتابت اور مراسم کا اس دور میں بھی کھلے عام ذکر ہوتا رہا۔ جناحؒ کے کچھ قریبی لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ایڈوینا -نہرو خطوط کو ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اخبارات میں شائع کر دیا جائے۔ قائداعظمؒ نے نہ صرف ان خطوط کو دیکھنے سے انکار کیا بلکہ یہ کہا کہ ”اگر پاکستان نے ان خطوط کے شائع ہونے پر بننا ہے تو مجھے وہ پاکستان نہیں چاہیے“۔ حالیہ Hybrid تجربہ کی ناکامی کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بھی ثقیفہ بنی سعدہ میں بحث کے دوران Hybrid کی تجویز کو رد کردیا تھا، جب انصار کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک امیر انصار سے اور دوسرا مہاجرین میں سے چنا جائے۔ ایک ہی میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتیں۔ تاریخ کے دریچوں سے حوالے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تحریک عرب کے ریگستانوں سے چلی تھی کہ امور مملکت باہمی مشوروں سے طے کئے جائیں۔ یہی باہمی مشاورت موجودہ پارلیمان کی بنیاد ہے۔ رسول اکرم کے وصال کے بعد خلیفہ کا چناﺅ ہونا تھا تو مشاورت کے لئے باقاعدہ ایک قومی کنونشن کے ذریعے حضرت ابوبکرؓ کا انتخاب عمل میں آیا اور چوتھے خلیفہ حضرت علیؓ نے اس وقت تک بیعت نہیں لی تھی جب تک عوامی تائید حاصل نہ ہو گئی۔

پارلیمان کی کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آئینی ترمیمی بل کے معاملے میں ممبر پارلیمان کو اپنے ضمیر کے مطابق سوچ سمجھ کر آزادانہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ اٹھارہویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 63(a) کی رو سے ہر ممبر کو پابند بنایا گیا ہے کہ آئینی ترمیمی بل کی صورت میں اپنی پارٹی کی منشا کے مطابق ووٹ دے اور انحراف کی صورت میں اسے پارلیمان کی رکنیت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ یہ اضافہ نہ صرف آئین کی روح اور پارلیمانی روایات کے خلاف ہے بلکہ یہ خود ممبر پارلیمنٹ کے اس حلف کے خلاف ہے جس میں وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں آئین کا تحفظ کرے گا۔ 63(a) ترمیم کی وجہ سے یہ حق ممبر سے چھین کر پارٹی کے سربراہ کو دے دیا گیا ہے۔ کتاب ممبران پارلیمان سے استدعا کرتی ہے کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کے لئے ووٹ کو اپنے ضمیر کے مطابق استعمال کرنے کا حق واپس چھین لیں۔ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سینیٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی ایس ایم ظفر نے ایک خط کے ذریعے باضابطہ ممبران پارلیمان کی اس طرف توجہ دلائی اور کہا کہ اس آئینی ترمیمی شق کو ختم کرنے کے لئے اپنا کردار ادا کریں۔ افسوس ہے کہ اٹھارہویں ترمیم میں کی گئی اس ترمیم کو ابھی تک ختم (undo) نہیں کیا جا سکا۔ ایس ایم ظفر نے اٹھارہویں ترمیم کے وقت خود بھی اس ترمیمی شق کی مخالفت کی تھی لیکن ان کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ ا±س وقت آئینی ترمیمی کمیٹی کے ممبران کا کہنا تھا کہ پارٹی کے سربراہ نے ان کو پارٹی ٹکٹ دئیے ہیں جس کی بناء پر وہ ممبر پارلیمان بنے ہیں، اس لئے کوئی اعتراض نہیں کہ پارٹی سربراہ ہی یہ فیصلہ کرے کہ آئینی ترمیمی بل میں ان کو کیسے ووٹ دینا ہے؟ یہ دلیل بڑی بودی اور کمزور تھی اور ہمیشہ بودی اور کمزور رہے گی۔ جب سینیٹ میں یہ شق ووٹ کے لئے پیش ہوئی تو ایس ایم ظفر نے ایک بار پھر اعتراض کیا لیکن یہ شق آئین کا حصہ بن گئی۔ ان کے بقول: "مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں میں بیڑیاں پہن لی ہیں"۔ وہ ممبران پارلیمنٹ سے کہتے ہیں کہ خدارا اپنے ہی ہاتھوں سے لگائی ہوئی بیڑیوں کو ہاتھوں سے اتار دو۔ کتاب کی زبان بہت آسان ہے۔ دل سے نکلی ہوئی آواز ہے، "دل سے جو بات نکلتی ہے ، اثر رکھتی ہے" کے مصداق پ±ر اثر ہے۔ وکلاء کا جھکاﺅ دوسرے جمہوری اداروں کی بجائے عدلیہ کی جانب ہونا کوئی اچھنبے کی بات نہیں۔ ایس ایم ظفر صاحب بھی جوڈیشل ایکٹوزم (judicial activism) کی بنیاد" غیر جمہوری اور ذاتی مفاد پر مبنی سیاسی فیصلوں" کو قرار دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ عدلیہ کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی اس رائے سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو گا لیکن اس اعتراف سے کہ "یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور نہ عدلیہ اور نہ وکلاءمیرے مخاطب ہیں"۔یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مصنف اس موضوع پر بھی ایک کتاب لکھیں گے اور اس غلط فہمی کا ازالہ کریں گے کہ جوڈیشل ایکٹوزم کی ذمہ داری بھی صرف سیاستدانوں کے سر ہے۔ Judiciary As seen from the Parliament(یعنی پارلیمان کی عمارت سے عدلیہ پر ایک نظر) ایک علیحدہ موضوع ہے اس لئے ان ابتدائی کلمات کے دامن میں اس کی گنجائش نہیں۔ کتاب کئی ابواب پر مشتمل ہے۔ ممبران کے حلف ناے سے لے کر پارلیمان سے متعلق تقریباً ہر موضوع کا دلچسپ پیرائے میں احاطہ کیا گیا ہے۔

یہ کتاب قلم فاﺅنڈیشن انٹرنیشنل والٹن روڈ لاہور 0300-0515101سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ٭٭٭

Final