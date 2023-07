ارشد شریف کی بیٹی صحافت میں آگئیں

اسلام آباد (ویب ڈیسک) مرحوم صحافی اور اینکر ارشد شریف کی صاحبزادی علیزہ ارشد کی جانب سے والد کی طرح صحافت شروع کرنے پر متعدد شخصیات نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی ترقی اور حفاظت کے لیے دعائیں کی ہیں۔

ڈان نیوز کے مطابق ارشد شریف کو اکتوبر 2022 میں براعظم افریقہ کے ملک کینیا میں قتل کیا گیا تھا اور تاحال ان کے قتل کی تفتیش مکمل نہیں ہو سکی۔ارشد شریف تین دہائیوں تک صحافت سے وابستہ رہے، انہوں نے نہ صرف رپورٹنگ کی بلکہ ان کا شمار ملک کے مقبول ترین اینکرپرسنز میں بھی ہوتا تھا۔والد کی طرح اب ان کی جواں سالہ بیٹی علیزہ ارشد نے بھی صحافت کا انتخاب کرتے ہوئے ’اے آر وائی نیوز‘ پر بطور رپورٹر کیریئر کا آغاز کردیا۔

علیزہ ارشد مرحوم صحافی کی پہلی اہلیہ سمعیہ ارشد کی بیٹی ہیں اور انہوں نے دارالحکومت اسلام آباد سے نیوز چینل کے اسٹاف رپورٹر کے طور پر کیریئر کا آغاز کیا ہے۔ارشد شریف کو پہلی اہلیہ سے چار بچے تھے جس میں سے ان کی بیٹی اور بیٹا علی ارشد 18 سال سے زائد العمر ہیں۔ارشد شریف کی صاحبزادی کی جانب سے صحافت کے کیریئر کا آغاز کیے جانے پر متعدد شخصیات اور صحافیوں نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کیں۔

A Star in the Making....Shabash @aleezasherryy Mashallah #ArshadSharifShaheed pic.twitter.com/IDNIGoKChI

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما شہباز گل نے بھی علیزہ ارشد کی رپورٹنگ کی ویڈیو کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔انہوں نے ٹوئٹ میں علیزہ ارشد کو مخاطب ہوتے ہوئے مزید لکھا کہ ’آپکا والد ایک بہت بڑا آدمی تھا، انشاللہ آپ ایک دن ان کا نام روشن کریں گی‘۔

معروف صحافی اور اینکر صابر شاکر نے بھی ساتھی صحافی کی بیٹی کی تعریفیں کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

صحافی و اینکر فریحہ ادریس نے بھی علیزہ ارشد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی ترقی کی دعائیں کیں۔

Best of luck to Aleezay Arshad . Allah bless you.