آسٹریلوی ہائی کمشنر کس پاکستانی کھانے کے دیوانے ہوگئے؟ جانئے

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن)آسٹریلیا کے پاکستان میں ہائی کمشنر نیل ہاکنز بھی پشاور کے مشہور زمانہ چرسی تکے کے رسیا ہوگئے۔

نیل ہاکنز پاکستانی کرتہ اور واسکٹ پہن کر پشاور کے قصہ خوانی بازارپہنچے، گرما گرم الائچی والے قہوے سے دن کا آغاز کیا۔

Enjoyed visiting #Peshawar 's legendary Qissa Khwani or storytelling bazaar, where traders have gathered for centuries to swap news and stories. Steaming hot, refreshing Qahwa with cardamom from these colourful ancient copper urns. The only way to start your day!

انہوں نے پشاور کا مشہور زمانہ چرسی تکہ بھی کھایا اور تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔آسٹریلوی ہائی کمشنر نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنا لذیذ تکہ نہیں کھایا، اب سمجھ آیا کہ یہ چرسی کے نام سے کیوں مشہور ہے؟

I just had the most amazing #CharsiTikka in Peshawar and wow, I'm hooked. The taste is addictive! I can see why they call it charsi. It's the best tikka in the country, who can resist! pic.twitter.com/nHwvDOjxgk