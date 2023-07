ٹوئٹر کی کمائی میں کمی ،قرضوں کا بوجھ بھی بڑھ گیا

کیلی فورنیا (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹوئٹر کی خریداری کے تقریباً9ماہ بعد ایلون مسک نے ٹوئٹر کی آمدنی کے مقابلے پر اس پر کیے جانے والے اخراجات زیادہ ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ایک ٹوئٹر صارف کو جواب دیتے ہوئے دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کا کہنا تھا کہ کمپنی کی اشتہاری آمدنی میں لگ بھگ 50 فیصد کمی واقع ہوئی ہے جبکہ قرضوں کا بوجھ بھی ہے۔انہوں نے لکھا کہ کچھ کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کے مثبت بہاؤ کی ضرورت ہوگی۔

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.