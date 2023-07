100وکٹیں مکمل کرنے پر شاہین آفریدی کو ساتھی کھلاڑیوں کا تحفہ

گال (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کو 100 وکٹیں مکمل کرنے پر ٹیم کے ساتھی کھلاڑیوں کی جانب سے تحفہ دیا گیا.

قومی ٹیم کے بیٹر اور وکٹ کیپر محمد رضوان نے ٹیم کی جانب سے شاہین آفریدی کو سوینئر پیش کیا، سوینئر گیند پرشاہین کی 100 وکٹوں کی یاد داشت کے طور پر 100 کا ہندسہ درج ہے۔اس موقع پر محمد رضوان کا کہنا تھا کہ شاہین شاہ آفریدی نوجوان کرکٹرز کےلیے رول ماڈل اور ایک متاثر کن شخصیت ہیں، دعا ہے وہ مزید کامیابیاں اپنے نام کریں۔

A sweet ???? and many more to come ????@iShaheenAfridi is presented with a special souvenir by @iMRizwanPak on completing 1️⃣0️⃣0️⃣ Test wickets ????????#SLvPAK pic.twitter.com/Zbq3wYAPJe