افغان طالبان نے غیر مسلح ہو کر سیکیورٹی اہلکاروں کے ہمراہ عید منا کر تاریخ رقم کردی 

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن) افغان طالبان نے دارالحکومت کابل میں غیر مسلح ہوکر شہریوں اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ عید مناکر تاریخ رقم کرڈالی ۔

غیرملکی خبر رساں ادارے کے مطابق درجنوں طالبان عسکریت پسندوں نے کابل کے مختلف علاقوں میں شہریوں اور سیکورٹی فورسز کے ہمراہ عیدالفطر کی نماز ادا کی، طالبان نے عیدگاہوں میں داخلے کے وقت اپنے ہتھیار سیکیورٹی فورسز کے پاس جمع کرائے اور ادائیگی نماز کے بعد شہریوں کے ساتھ ساتھ افغان سیکورٹی فورسز سے بغل گیر ہوئے اور ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔کابل پولیس کے ترجمان حشمت استنکزئی نے بتایا کہ طالبان عسکریت پسندوں کو جاتے ہوئے ان کے ہتھیار واپس کردیے گئے۔

رپورٹ کت مطابق سوشل میڈیا پر زیرگردش تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جاسکتا ہے کہ خوشی کے اس پرمسرت موقع پر شہری اور سیکیورٹی اہلکار طالبان سے گرم جوشی سے عید مل رہے ہیں اور وہاں موجود شہری ان مناظر کو اپنے موبائل فونز میں عکس بند کررہے ہیں۔واضح رہے کہ افغان صدر اشرف غنی سے عید الفطر کے موقع پر جنگ بندی کا اعلان کیا تھا جس کے ردعمل میں طالبان نے بھی سیز فائر کرتے ہوئے عید کے تینوں دن حملے نہ کرنے کا عہد کیا تھا۔

#Afghan Interior Minister Wais Ahmad Barmak meets with Taliban members who entered #Kabul city during Eid ceasefire pic.twitter.com/6mbnrWu32R