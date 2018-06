معروف مسلمان فٹبالر محمد صلاح کی سالگرہ ،وہ کتنے سال کے ہوگئے ؟جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے

(ڈیلی پاکستان آن لائن )مصر کے سٹار فٹبالر محمد صلاح 26 برس کے ہو گئے اور انہوں نے روس میں جاری ورلڈ کپ کے دوران اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ منفرد انداز میں سالگرہ منائی۔روس میں جاری 21ویں فٹبال ورلڈ کپ میں مصر کی ٹیم کو اپنے افتتاحی میچ میں انجری کا شکار محمد صلاح کی خدمات حاصل نہیں تھیں اور انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔تاہم شکست کے دو دن بعد ٹیم نے شکست کو بھلا کر اپنی ٹیم کے سب سے بڑے اسٹار محمد صلاح کی 26ویں سالگرہ منائی اور انہیں مبارکباد دی جو 15جون 1992 کو پیدا ہوئے تھے۔

Egypt forward Mohamed #Salah might have had a forgettable 26th birthday as his team lost to Uruguay in their World Cup opener on

Friday, but a group of fans from #Chechnya brought a smile to his face with a 100kg

cake decorated with a golden boot. pic.twitter.com/YRghaU46Qp