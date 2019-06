بھارت کے خلاف میچ سے قبل شعیب ملک رات گئے مانچسٹر میں کیا کرتے رہے؟ انتہائی افسوسناک ویڈیو سامنے آگئی

مانچسٹر (ڈیلی پاکستان آن لائن)ورلڈ کپ جیسے اہم میچ سے قبل تمام ٹیمیں حکمت عملی تیار کرتی ہیں ، اگر پاک بھارت میچ ہو تو کھلاڑیوں کو پوری رات نیند ہی نہیں آتی اور کھلاڑی اپنے ذہن میں میچ کی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں لیکن پاکستان کے صفر پر آﺅٹ ہونے والے شعیب ملک رات گئے رنگ رلیاں مناتے ہوئے پائے گئے۔

سینئر صحافی مرتضیٰ علی شاہ نے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں شعیب ملک کو ایک شیشے سموکنگ کی محفل میں بیٹھے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ صحافی کے مطابق یہ پاک بھارت میچ شروع ہونے سے 7 گھنٹے پہلے مانچسٹر کے ولم سلو روڈ پر واقع ایک کلب میں بنائی گئی تھی جس میں شعیب ملک اپنی اہلیہ ثانیہ مرزا اور دوستوں کے ساتھ موجود ہیں۔ مرتضیٰ علی شاہ نے کہا کہ شعیب ملک کے ساتھ پاکستان ٹیم کے دیگر کھلاڑی بھی اس جگہ پر موجود تھے اور سب لوگ شیشہ پی رہے تھے۔

خیال رہے کہ انگلینڈ کے وقت مطابق پاکستان اور انڈیا کا میچ صبح ساڑھے 11 بجے شروع ہوا تھا ، اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ویڈیو صبح کے ساڑھے 4 بجے بنائی گئی ہے، یہ وہ وقت ہے جب شعیب ملک کو آرام کرنا چاہیے تھا لیکن موصوف بے وجہ مٹرگشت میں مصروف پائے گئے جس کے اثرات میچ میں ان کی پرفارمنس پر بھی دیکھے گئے ۔

Shobaib Malik with other team players was smoking Sheesha on Wilmslow Road, Manchester, on Sunday morning - 7 hours before the start of match against India at #OldTrafford #PAKvIndia #discipline #PCB pic.twitter.com/AWiuZWWqSV