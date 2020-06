”یہ خود کشی نہیں بلکہ قتل ہے کیونکہ ۔۔۔“اداکار سوشانت کی خود کشی پر اداکارہ کنگنا رناوت نے خاموشی توڑ دی ، حیران کن بات کہہ دی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بالی ووڈ اداکار سوشانت سنگھ نے دو دن قبل خود کشی کر لی تاہم ابھی تک ان کی جانب سے لکھا گیا کوئی آخری خط نہیں ملا ہے لیکن اس واقعہ پر پوری انڈسٹری بہت ہی دکھی دکھائی دیتی ہے ور ہر کوئی اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے تاہم اداکارہ کنگنا رناوت شدید غصے میں آ گئیں اور انہوں نے سوشانت کی موت کوقتل قرار دیدیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق اداکارہ کنگنا رناوت نے ٹویٹر پر ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر چھ کیسز کیوں ڈالے گئے اور مجھے جیل میں ڈالنے کی کوشش کیوں کی گئی ، یہ چمچے جرنلسٹ جو کہ سوشانت جیسے لوگوں پر بلائنڈ آئٹمز لکھتے ہیں کہ وہ کمزور اعصاب کا ہے ، نشہ کرتا ہے ،سنجے دت کی نشے کی لت تو آپ کو بڑی کیوٹ لگتی ہے۔

اداکارہ کا کہناتھا کہ وہ لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ تمہارا بہت مشکل وقت ہے تو کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا لینا ، یہ لوگ مجھے ایسا کیوں کہتے ہیں ، کیوں میرے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ خود کشی کر لیں ، یہ خود کشی نہیں تھی بلکہ یہ ایک منصوبے کے تحت کیا جانے والا قتل تھا ۔انہوں نے کہا کہ سوشانت کی غلطی یہی تھی کہ وہ ان لوگوں کی بات مان گیا ، ان لوگوں نے کہا تم ناکارہ ہو اور وہ مان گیا ، اس نے یہ یاد نہیں رکھا کہ اس کی ماں نے اس سے کیا کہا تھا ، ان لوگوں نے کہا تمہارا کچھ نہیں ہوگا اور وہ مان گیا ، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اتحاذ لکھیں کہ سوشانت کمزور دماغ کا تھا ، وہ نہیں بتائیں گے کہ سچائی کیا ہے ۔

#KanganaRanaut speaks up on #SushantSinghRajput 's tragic death and highlights why its extremely important to give talent their due and not make a spectacle of their personal lives!#ripsushantsinghrajput pic.twitter.com/nEpGrWXP0m