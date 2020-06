کورونا کی وجہ سے ملازمت کھونے والوں کیلیے مفت چاول فراہم کرنے والی اے ٹیم مشینیں لگادی گئیں

ہنوئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)دنیا کے مختلف ممالک میں کورونا وائرس کے پھیلاو کے دوران مخیر حضرات کی جانب سے کئی ایسے اقدامات اٹھائے گئے جنہیں عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔

ایسا ہی ایک منفرد کارنامہ ویتنام کی ایک کاروباری شخصیت کی جانب سے بھی سرانجام دیا گیا ہے جنہوں نے کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے ملک بھر میں ’مفت چاول کی اے ٹی ایم‘ مشینیں لگوانے کاسلسلہ شروع کررکھا ہے۔

بی بی سی کے مطابق ہوانگ توان آن نامی اس تاجر نے سب سے پہلے یہ میشن ویتنام کے شہر ہو چی من میں لگائی تھی جس کا مقصد ان افردا کی مدد کرنا تھا جو اپنی ملازمتین کھو بیٹھے ہیں تاہم اس مشین کی مقبولیت کے بعد اب وہ ملک بھر میں مزید ایسی مشینیں لگا رہے ہیں۔

ہوانگ نے بی بی سی کو بتایا ’میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملازمتیں کھونے والے افراد کی مدد کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے والی ایسی مشینیں تیار کرنا چاہتا تھا۔‘

خیال رہے ویتنام میں کورونا وائرس اپنے پر پھیلانے میں کامیاب نہیں ہوسکا، اگرچہ وہاں 334کیسز سامنے آئے تاہم ان میں سے 323صحتیاب ہوکر گھروں کو جاچکے ہیں جبکہ ملک بھرمیں ایک بھی شخص اس موذی وائرس کے باعث موت کے منہ میں نہیں گیا۔

ویتنام میں حکومتی حکمت عملی، بروقت لاک ڈاون اور عوام کی جانب سے مکمل تعاون کے مثالی نتائج نکلے اور ویتنام ان ممالک میں شامل ہوگیا جنہوں نے ابتدامیں ہی اس پر قابو پالیا۔

ویتنام میں لگائے گئے چاولوں کے اے ٹی ایمز چوبیس گھنٹے ضرورتمندوں میں خوراک تقسیم کرتے ہیں اور چاولوں کی تقسیم کا یہ عمل کورونا وائرس کے آغاز سے ہی شروع ہوگیاتھا

People line up to get rice from a 24/7 automatic rice dispensing machine, 'Rice ATM', during the outbreak of #COVID19 in Ho Chi Minh, Vietnam, April 11, 2020. Yen Duong, Reuters pic.twitter.com/5d2KPUneKv

This ‘Rice ATM’ in Vietnam is fucking genius in the time we need. You can just push the button to receive 1.5-3kg rice for free. We used to have that in Malaysia back in 2019, anyone remember if we still doing it? pic.twitter.com/fdbE7W4TLO