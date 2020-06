"خاتون اول کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا شرمناک" عظمیٰ کاردار کی لیک ویڈیو پر زلفی ...

اسلام آباد(ویب ڈیسک) وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوور سیز پاکستانیز زلفی بخاری نے سابق ترجمان پنجاب حکومت عظمیٰ کاردار کی مبینہ ویڈیو پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ خاتون اول کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا شرمناک ہے۔سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شیئر کیے گئے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم اور خاتونِ اول کا احترام ہمارے لیے اہم ہے۔

One can’t expect her to understand the calibre of First Lady but it is extremely shameful of Uzma Kardar to be talking behind her back. PM & First Lady’s respect comes foremost for all of us.

Embarrassing behaviour from anyone who claims to be associated with the party.