شمالی کورین فوج کی کارروائی،جنوبی کوریاسےمذاکرات کےلیے بنایاگیادفتر تباہ کردیا

سیؤل(ڈیلی پاکستان آن لائن)شمالی کوریا نے جنوبی کوریا سے مذاکرات کے لیے قائم کیا گیا سنٹر دھماکے سے اڑادیا۔ امریکی خبررساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے جنوبی کوریا کے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ شمالی کوریا کی فوج کی جانب نے حالیہ کشیدگی کے دوران بڑی کارروائی کرتے ہوئے اس دفتر کو تباہ کردیا ہے جو دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی غرض سے قائم کیاگیاتھا۔

یہ دفتر شمالی کوریا کی سرحدی حدود پر قائم کیاگیاتھا۔

بی بی سی کے مطابق شمالی کوریا نے سرحدی گاؤں کائسونگ میں واقع رابطے کے لیے ایک مشترکہ دفتر کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔یہ پیشرفت اس وقت پیش آئی ہے جب شمال نے جنوب کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کی دھمکی دی تھی۔یہ مقام شمالی کوریا کے علاقے میں موجود ہے اور اسے 2018 میں دونوں اطراف پر کوریائی شہریوں کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا۔یہ دفتر کووڈ 19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جنوری سے بند ہے۔

جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان تناؤ گذشتہ کئی ہفتوں سے بڑھ رہا ہے۔ اس تناؤ میں اس وقت تیزی آئی جب جنوب میں واقع شمالی شہریوں کے منحرف گروہوں کی جانب سے شمال میں پراپگینڈا کے کتابچے پھینکے گئے۔

شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی بہن کم یو جونگ نے گذشتہ ہفتے اس دفتر کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔

شمالی کوریا کی اس کارروائی کے بعد کورین خطے میں کشیدگی نئے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت برائے یونی فکیشن کا کہنا ہے کہ عمارت کو مقامی وقت کے مطابق دن دو بجکر انچاس منٹ پر ایک دھماکے سے اڑادیا گیا۔

ان کی جانب سے دھماکے اور اس کے نقصانات سے متعلق مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔

چینی خبررساں ادارے ژنہوا کی جانب سے جاری کردہ تصاویر میں عمارت سے دھویں کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے جاسکتے ہیں۔

