”چین نے گھرمیں گھس کر مارنے کی پالیسی اپنا لی ہے “بھارت میں ہنگامہ

سری نگر (ڈیل پاکستان آن لائن )جمو ں و مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیراعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی چین کی جانب سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار خیال کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے بھارتی فوج پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے چین نے ”گھر میں گھس کر ماریں گے“ کا جارحانہ عسکریت پسندانہ انداز ہائی جیک کر لیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ بھارتی قوم کو یہ جاننے کا حق ہے کہ تین بھارتی فوجیوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے مزاحمت کیوں نہیں کی گئی۔

واضح رہے کہ انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ جھڑپ پیر کی شب متنازع وادی گلوان کے علاقے میں ہوئی جہاں فریقین کی افواج کی پسپائی کا عمل جاری تھا۔چینی فوج کے ساتھ سرحدی جھڑپ میں تین انڈین فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر کسی جھڑپ میں ہلاکت کا کم از کم 45 برس میں یہ پہلا واقعہ ہے۔دوسری جانب فرانسیسی خبررساں ادارے اے ایف پی کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ڑاو لی جیانگ نے کہا ہے کہ بھارتی فوجی پیر کو دو بار ایل اے سی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرحد پار داخل ہوئے اور اس دوران انہوں نے چینی اہلکاروں پر حملہ کیاجس کے نتیجے میں فریقین کا نقصان ہوا۔

Seems like China has hijacked the aggressive ‘ghar main ghuske marengay’ militaristic approach. Nation deserves to know why there is no talk of retaliation to avenge the death of three Indian army personnel!