”سب سے پہلے پاکستان، انگلش وکٹوں پر آپ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے“ وہاب ریاض کی ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی پر شعیب اختر نے بھی ردعمل دیدیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باﺅلر شعیب اختر نے وہاب ریاض کی ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ”سب سے پہلے پاکستان، انگلینڈ کی وکٹوں پر آپ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔“

تفصیلات کے مطابق قومی ٹیم کے مایہ ناز سابق فاسٹ باﺅلر شعیب اختر نے وہاب ریاض کے دورہ انگلینڈ میں ٹیسٹ میچز کیلئے دستیابی کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بائیں ہاتھ کے تیز باﺅلر انگلش کنڈیشنز میں پاکستان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”سب سے پہلے پاکستان، آپ انگلش پچز پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، انشاءاللہ۔“

Really appreciate your decision @WahabViki to make yourself available for Test Cricket. Keeping #Pakistan first.

You'll do well in English conditions InshAllah.