”تمہارے کہنے سے عامر خراب نہیں ہو جائیں گے“ نرجس عامر نے اپنے شوہر کیخلاف بولنے والے کو کرارا جواب دیدیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی فاسٹ باﺅلر محمد عامر کے ناصرف پاکستان میں بہت سے مداح ہیں بلکہ دیگر ممالک کے افراد بھی ان کی باﺅلنگ کے گرویدہ ہیں لیکن ایسے میں ان کے ناقدین کی بھی کوئی کمی نہیں جو تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے مگر ایسے افراد کو اس مرتبہ ان کی اہلیہ نرجس عامر نے بھرپور جواب دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز مڈل آرڈر بلے باز اور سابق کپتان سٹیو سمتھ نے محمد عامر کو مشکل ترین باﺅلر قرار دیا تو اس حوالے سے ٹوئٹر صارف امبر سلیم نے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ”ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ون بلے باز سٹیو سمتھ نے بھی محمد عامر کو مشکل ترین باﺅلر قرار دیدیا ہے۔ نفرت کرنے والو اب تم کہاں ہو؟؟؟“

World number 1 test rank bowler said Muhammad Amir is most difficult and skilful bowler.... Haters where are you???@narjiskhan25 @iamamirofficial pic.twitter.com/VyKCcMc9J8 — Amber Saleem (@Asaleem2605) June 14, 2020

محمد پٹیل نامی ایک صارف نے اس پر جواب دیتے ہوئے لکھا ”میں ان سے نفرت کرتا ہوں، کسی کی جانب سے اپنی رائے دینے سے یہ عظیم نہیں بن جائے گا۔ محمد عامر اس دنیا کا سب سے زیادہ کرپٹ اور برے دل کا مالک ہے۔“

I am his Hater, kisi ne opinion de diya is se great nahi ho jayega, Most currupted, Bad Hearted person in the World. — Mohamed Patel (@criclove4) June 14, 2020

محمد عامر کی اہلیہ نرجس عامر نے مذکورہ صارف کو جواب دیتے ہوئے لکھا ”ہاں اور کسی نفرت کرنے والے کی رائے سے وہ خراب نہیں ہو جائیں گے۔ اس سے صرف آپ کا حسد نمایاں ہوتا ہے اور ایمانداری سے بات کروں تو حاسد کہیں کا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ تمہیں شفاءدے۔“