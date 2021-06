ایک اور پاکستانی نژاد خاتون کو  بائیڈن انتظامیہ میں اعلی عہدے پر تعینات کردیا گیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستانی نژاد خاتون لینا خان کو اعلیٰ وفاقی ریگولیٹری اتھارٹی ’فیڈرل ٹریڈ کمیشن‘ کا سربراہ مقرر کردیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جوبائیڈن نے فیڈرل ٹریڈ کمیشن کے سربراہ کے لیے ایمازون، فیس بک، ایپل اور گوگل کی ناقد لینا خان کا انتخاب کرلیا ہے۔ لینا خان کی بطور سربراہ فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی منظوری سینیٹ نے بھی رائے شماری کے ذریعے دیدی ہے۔ لینا خان اس عہدے پر فائز ہونے والوں میں سب سے کم عمر سربراہ ہیں۔ لینا خان لندن میں پاکستانی گھرانے میں پیدا ہوئیں اور جب وہ 11 سال کی ہوئیں تو والدین نے لندن سے امریکہ میں سکونت حاصل کرلی تھی۔

I’m so grateful to the Senate for my confirmation. Congress created the FTC to safeguard fair competition and protect consumers, workers, and honest businesses from unfair & deceptive practices. I look forward to upholding this mission with vigor and serving the American public.