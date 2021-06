فرانس اور جرمنی کے فٹبال میچ میں آسمان سے اچانک ایسی چیز آگری کہ سب لوگ حیران پریشان رہ گئے

پیرس(مانیٹرنگ ڈیسک) یورو 2020ء میں فرانس اور جرمنی کے میچ کے دوران تماشائیوں کو ایک ایسا منظردیکھنے کو مل گیا کہ دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہ آئے۔ ڈیلی سٹار کے مطابق یہ میچ جرمنی کے شہر میونخ میں ہو رہا تھا جب ایک پیراشوٹر نے گراؤنڈ میں کریش لینڈنگ کر دی۔ منظرعام پر آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پیراشوٹر توازن کھو بیٹھتا ہے اور تیزی سے نیچے کی طرف آتے ہوئے بمشکل تماشائیوں میں گرنے سے خود کو بچاتا ہے اور گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کے درمیان اتر جاتا ہے۔

اترنے سے قبل پیراشوٹر ایک سپائیڈر کیمرے کے ساتھ بھی الجھ جاتا ہے اور اسے بھی اپنے ساتھ زمین پر گرا دیتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خوش قسمتی سے وہ ایک طرف پرہجوم سٹیڈیم میں تماشائیوں کے درمیان گرنے سے بچ جاتا ہے اور دوسری طرف کوئی کھلاڑی بھی اس کی زد میں آنے سے محفوظ رہتا ہے۔پیراشوٹر خود بھی اس واقعے میں محفوظ رہتا ہے۔

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9