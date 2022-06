پٹرول کی قیمت مزید بڑھنے پر حامد میر بھی خاموش نہ رہ سکے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر بھی پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر "اُف اُف "کر اٹھے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام شیئر کرتے ہوئے "کیپیٹل ٹاک "کے میزبان حامد میر نے لکھا "اُف پٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا ہے "ساتھ ہی ماہرانہ انداز میں حکومت کے تھوڑے تھوڑے فارمولا کو بھی واضح کیا اور گزشتہ3 ہفتوں میں حکومت کی جانب سے پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو بھی لکھا30+30+24=84روپے فی لیٹر اضافہ اور وہ بھی صرف ایک مہینے سے بھی کم وقت میں ۔

Ufff more increase in petrol price. 30+30+24=84 Rs increase per litre in less than one month.