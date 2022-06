کیا واقعی گھر کی تزئین و آرائش پر 48 لاکھ خرچ کیے؟ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا موقف آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ انہیں جو سرکاری گھر الاٹ ہوا ہے اس کی تزئین و آرائش پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا گیا۔

منسٹرز انکلیو میں گھر الاٹ ہونے کی خبروں پر ردِ عمل میں مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ وہ ایف سیون کے ایک گھر میں رہتے ہیں، انہیں منسٹرز انکلیو میں گھر الاٹ ہوا ہے لیکن وہ کبھی بھی اس گھر میں نہیں گئے اور نہ ہی مستقبل میں ان کا اس گھر میں منتقل ہونے کا ارادہ ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ انہیں منسٹرز انکلیو میں جو گھر الاٹ ہوا ہے اس کی تزئین و آرائش پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ نہ تو انہوں نے حکومت سے کوئی کار لی ہے اور نہ ہی وہ پٹرول اور تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔

خیال رہے کہ اس سے پہلے یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ مفتاح اسماعیل کو منسٹرز انکلیو میں 22 نمبر بنگلہ الاٹ ہوا ہے اور وہ اس میں منتقل ہوچکے ہیں۔ ان کی منتقلی سے پہلے اس گھر کی تزئین و آرائش پر 48 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔

1) I live in a home in F7. 2) I have been assigned a home in ministers’ enclave but have never visited that home & have no intention of moving there. 3) Not one penny has been spent on that house. 4) I have not taken a car from the govt nor do I take any petrol or salary. pic.twitter.com/NZM48o5NyN