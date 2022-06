دولہا نے گیم ہارنے پر دلہن کو گھونسا دے مارا

تاشقند(مانیٹرنگ ڈیسک) وسطی ایشیاء کے ملک ازبکستان میں ایک دولہا نے گیم ہارجانے پر اپنی دلہن کو گھونسا دے مارا۔ اے آر وائی نیوز کے مطابق اس افسوسناک واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شادی کی کسی رسم کے طور پر دولہا دلہن ایک گیم کھیلتے ہیں، جس میں دلہن اپنے دولہا کو ہرا دیتی ہے۔

دولہا گیم ہار جانے پر حوصلہ بھی ہار دیتا ہے اور اپنی دلہن کو گھونسا ماردیتا ہے۔ پاس کھڑی دو خواتین فوراً آگے آتی ہیں ا ور دلہن کا بچاؤ کرتی ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تشدد کے بعد دونوں خواتین سہارا دے کر دلہن کو لے جاتی ہیں جبکہ دولہا وہیں سٹیج پر کھڑا مسکرارہا ہوتا ہے۔

رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جسے اب تک لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اور صارفین کی اکثریت اس اکھڑ مزاج دولہا کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ دلہن کو فوری طور پر اس شادی سے انکار کر دیتا چاہیے اور ایسے بدمزاج شخص کو خالی ہاتھ واپس بھیجنا چاہیے۔

In Uzbekistan, groom hit the bride right at the wedding in front if guests, relatives, families from both sides. Noone stopped him, noone to defend her.

Footage shows the couple participated in game, after which he hit her.

We need an @WomanTreaty urgently pic.twitter.com/rgjtc4qM2W