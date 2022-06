دلہنوں کو اپنی شادیوں پر رقص کرنے سے منع کرنے والے "پروفیسر صاحب" کو سوشل میڈیا صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) دلہنوں کے اپنی شادی پر رقص کرنے کی ویڈیوز آئے روز سوشل میڈیا پر سامنے آتی رہتی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک صارف نے ایسی دلہنوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں اپنی شادی پر ڈانس کرنے سے روکا تو لوگوں نے اسے ایسی سخت سست سنائیں کہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ویب سائٹ ’idiva.com‘ کے مطابق اس شخص نے ’پروفیسر صاحب‘ کے نام سے اپنا ٹوئٹر اکاؤنٹ بنا رکھا ہے جس پر اس نے اپنی شادی پر ڈانس کرتی ایک دلہن کی ویڈیو پوسٹ کی اور اس کے ساتھ لکھا کہ ”اب یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے۔“

پروفیسر صاحب کی یہ ٹویٹ پوسٹ ہونے کی دیر تھی کہ لوگوں نے اسے آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا۔ شامبھوی شریا نامی لڑکی نے لکھا کہ ”وہ اپنی شادی میں خوش ہے، تمہیں کیا بھائی۔“ عادی انادی نامی ٹوئٹر اکاؤنٹ سے کہا گیا کہ ”کیا دلہن قانون کے خلاف کوئی کام کر رہی ہے؟ یا وہ کوئی ایسی حرکت کر رہی ہے جو معاشرے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟“زین نامی صارف نے لکھا کہ ”اس جیسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں پر رونا دھونا ڈالنے کی وجوہات تلاش کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔“

Is she doing any thing against law or anything which is not good for the society?? It’s her wish , how she enjoys in her wedding. What’s the issue ??