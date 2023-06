کرکٹر عابد علی نے ڈیڑھ سال بعد پی سی بی کیمپ جوائن کرلیا کرکٹر عابد علی نے ڈیڑھ سال بعد پی سی بی کیمپ جوائن کرلیا

لاہور(سپورٹس رپورٹر)عارضہ قلب کی وجہ سے کرکٹ سے عارضی دوری اختیار کرنے والے بلے باز عابد علی نے ڈیڑھ سال کے طویل وقفے کے بعد پی سی بی کیمپ جوائن کرلیا۔دل میں تکلیف کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ سے دور ہونے والے اوپنر عابد علی کی ڈیڑھ سال بعد ایک بار پھر سے پی سی بی کیمپ میں باقاعدہ انٹری ہوگئی جہاں ڈاکٹرز کی اجازت سے اوپنر نے بیٹنگ کے جوہر دکھائے۔۔ہیڈکوچ گرانٹ بریڈ برن نے اسپنرز اور بیٹرز کے خصوصی کیمپ میں عابد علی کو بھی بلانے کی ہدایت تھی، کیمپ کے پہلے دو روز پی سی بی میڈیکل پینل کی طرف سے اوپنر کے دل سمیت تمام میڈیکل ٹیسٹ کرائے گئے جن کی رپورٹس گزشتہ روزموصول ہوئیں۔رپورٹس کلیئر آنے پر میڈیکل پینل نے عابد علی کو مکمل صحت یاب قرار دے کر ٹریننگ کیمپ کا حصہ بننے کی اجازت دی۔

واضح رہے کہ 16 ٹیسٹ اور چھ ون ڈے میچز میں ملک کی نمائندگی کرنے والے عابد علی نے چار دسمبر دوہزار اکیس کو میرپور میں بنگلہ دیش کے خلاف آخری ٹیسٹ میں حصہ لیاتھا، اکیس دسمبر کو کراچی میں ڈومیسٹک میچ کے دوران انہیں دل میں تکلیف محسوس ہوئی جس پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں شریانیں بند ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔

پی سی بی نے ان کا علاج کرایا، صحت یابی کے چھ ماہ بعد انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلا، اب پہلی بار عابد علی قومی ٹیم کے ٹریننگ کیمپ کا حصہ بنے ہیں۔

قومی ٹیم کے ہیڈکوچ گرانٹ بریڈ برن کے مطابق عابد علی ٹیسٹ کرکٹ میں انچاس کی اوریج رکھنے والے زبردست بیٹر ہیں، دل کے مسئلے کے بعد ان کی فٹنس اور فارم کا جائزہ لیں گے، اگر وہ خود کو ایک بارپھر منوانے میں کامیاب ہوجاتیہیں تو بہت خوشی ہوگی۔

دریں اثنا ہیڈکوچ گرانٹ بریڈ برن کی نگرانی میں قومی کرکٹرز نے سہہ پہر کے سیشن میں ایل سی سی اے گراؤنڈ میں لگاتار دوسرے روز بھی میچ سنیاریو میں اپنی خامیوں کو دورکرنے کی کوشش کی، کوچز نے کھلاڑیوں کو انفرادی طور بھی اسپن بولنگ کھیلنے کی پریکٹس کرائی۔

اسپنرز کا جمعرات کوکیمپ میں آخری دن ہے، اس کے بعد جمعے سے فاسٹ بولرز اس خصوصی کیمپ کا حصہ بن جائیں گے۔

شیئر

ٹویٹ

شیئر

مزید شیئر

ایکسپریس میڈیا گروپ اور اس کی پالیسی کا کمنٹس سے متفق ہونا ضروری نہیں۔

by Taboola

Sponsored Links

You May Like

'?????????????'????????????????????????????????…NDTV Khabar

'??????'???????????????????????????????? …NDTV Khabar

'??????????????'??????-???????????????????…NDTV Khabar

???????????????????????????????????????…NDTV Khabar

????????????????????????????????????!??????????…NDTV Khabar

کیا آپ کو Lahore میں ڈیٹا سائنس ماسٹرز پروگرام کی تلا ش ہ…ڈیٹا سائنس ماسٹر | اشتہارات تلاش کریں۔

Lahore میں لوگ استعمال شْدہ کار کی قیمیت کا یقین نہی کر …استعمال شدہ کار کی قیمتیں۔ اشتہارات تلاش کریں۔

????????????????????????????,??????????????…NDTV Khabar

"????????????????? 1000?????????????????????,…NDTV Khabar

???????????????????????????????, 1980????…NDTV Khabar

سروے

کیا آپ کو سیاسی حالات میں بہتری کی کوئی امید نظر آرہی ہے؟

ہاں

نہیں

نتائج ملاحظہ کریں

مقبول خبریں

اب یوٹیوب پرصرف 500 سبسکرائبرز اور کم ویوز پر رقم کمانا ممکن

دبئی میں 57 ارب سے زائد کا محل فروخت کیلئے پیش، خریدار ا?گئے

سمندری طوفان میں شارٹ فال کے ساتھ مہنگی بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ تیار

پیپلزپارٹی کے مرتضٰی وہاب میئر کراچی منتخب

فہد مصطفیٰ کا فوٹو شوٹ، سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصروں کی لائن لگ گئی

سری لنکا: مریض کے گْردے سے اب تک کی سب سے بڑی پتھری نکال لی گئی

سعودی عرب کا کرکٹ کے فروغ کیلیے پاکستان کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ

آئی ایم ایف کے نئے مالی سال کی بجٹ تجاویز پر شدید اعتراضات

تازہ ترین سلائیڈ شوز

نئے مالی سال کا بجٹ پیش

سمندری طوفان اور حفاظتی تدابیر

نئے مالی سال کا بجٹ پیش

سمندری طوفان اور حفاظتی تدابیر

1

2

ایکسپریس اردو

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

ایکسپریس کے بارے میں

ضابطہ اخلاق

ایکسپریس ٹریبیون

ہم سے رابطہ کریں

تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں © 2023 ایکسپریس اردو