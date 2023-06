کوچنگ سینٹر میں آتشزدگی، طلبہ کی بالائی منزل سے چھلانگیں، درجنوں زخمی ہوگئے

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت دارالحکومت نئی دہلی کے کوچنگ سینٹر میں شاٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی جس کے بعد کئی طلبہ نے جان بچانے کے لیے تیسری منزل سے چھلانگ لگادی۔

نئی دہلی کے ایک کوچنگ سینٹر کی کلاس میں موجود کچھ طلبہ نے جان بچانے کے لیے تیسری منزل سے چھلانگ لگائی جس کے نتیجے میں 61 طلبہ زخمی ہوگئے جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔

BREAKING: Coaching center catches fire in Mukherjee Nagar; students seen climbing down through windows. pic.twitter.com/aEJcnka89q