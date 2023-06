جین میریٹ پاکستان میں نئی برطانوی ہائی کمشنر مقرر

اسلام آباد (ویب ڈیسک) جین میریٹ کو پاکستان کے لیے نئی برطانوی ہائی کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔

جیو نیوز کے مطابق جین میریٹ پاکستان میں پہلی خاتون برطانوی ہائی کمشنر ہوں گی، وہ جولائی کے وسط میں پاکستان میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔سوشل میڈیا پر پیغام میں جین نے کہا کہ پاکستان میں ہائی کمشنر کی تقرری پر خوشی ہے، مستقبل میں پاک برطانیہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، پاکستان اور انگلینڈ ورثے، مضبوط لوگوں کے تعلقات، موسمیاتی تعاون اور بڑھتی ہوئی تجارت سے جڑے ہوئے ہیں،ہ دوستی اور دولت مشترکہ کے روابط ایک خوشحال مستقبل کو یقینی بناسکتے ہیں۔جین نے اپنے ٹوئٹر پر اردو کا جملہ بھی لکھا کہ ’آپ سے جلد ملاقات ہوگی‘۔

Delighted to be appointed as the next British High Commissioner to Pakistan!

???????? & ????????are connected by heritage, strong people ties, climate cooperation & growing trade. Dosti & Commonwealth links can ensure a prosperous future.

Aap se jald mulaqat hogi!https://t.co/hfhFs5yUcz