نوجوان لڑکی نے موٹروے پولیس افسر پر گاڑی میں زیادتی کی کوشش کا الزام لگا دیا

لاہور (ویب ڈیسک) ڈسکہ میں ایک نوجوان لڑکی نے موٹروے پولیس کے افسر پر زیادتی کی کوشش کا الزام عائد کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق متاثرہ لڑکی نے ڈسکہ پولیس میں شکایت درج کرائی ہے جس میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ موٹروے پولیس کے ایک افسر انسپکٹر عمران نے زیادتی کی کوشش کی ہے۔مدعی کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ڈسکہ ڈھیڈووالی کے قریب گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ ملزم پولیس افسر نے مبینہ طور پر ان سے رابطہ کیا اور اسے ڈسکہ موٹر وے پر لاہور کے لیے لفٹ دینے کی پیشکش کی۔

In a distressing incident, a young girl has filed a complaint with the Daska Police, accusing a motorway police officer of attempting to rape her. The complaint has led to charges being filed against Inspector Imran at the Saddar police station.

