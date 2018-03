عرفان خان کس سنگین ترین پر اسرار بیماری میں مبتلا ہیں؟ سوشل میڈیا پر قیاس آرائیوں کے بعد انتہائی دردناک حقیقت بیان کردی، اپنے مداحوں کو افسردہ کردیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکار عرفان خان کی 5 مارچ کو سوشل میڈیا پر کی جانے والی پوسٹ جس میں انہوں نے خود کو لاحق پراسرار بیماری کا تذکرہ کیا تھا کے بعد طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی جارہی تھیں تاہم اب انہوں نے خود ہی اپنی بیماری سے پردہ اٹھادیا ہے۔

ٹوئٹر پر اپنی ایک پوسٹ میں عرفان خان نے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا کہ انہیں ’ ’نیورو اینڈو کرائن ٹیومر“ کی بیماری لاحق ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ کا آغاز امریکن مصنفہ مارگریٹ مچل کے ایک مقولے سے آغاز کیا” زندگی ہمیں وہ دینے کی پابند نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں“۔

عرفان خان نے لکھا کہ ناقابل یقین چیزیں یا اچانک پیش آنے والے حادثات ہمیں آگے بڑھاتے ہیں اور گزشتہ کچھ دن ان کیلئے بھی ناقابل یقین تھے جب انہیں یہ پتا چلا کہ وہ نیورو اینڈو کرائن ٹیومر کے شکار بن چکے ہیں لیکن وہ پیار جو ان کے اپنے اندر اور اردگرد موجود ہے اس نے ان میں ایک امید پیدا کی۔

”گزشتہ 15 روز سے میں بیمار ہوں اور ابھی تک۔۔۔“ بالی ووڈ کے مسلمان اداکار عرفان خان نے مداحوں سے دعاﺅں کی اپیل کردی

عرفان خان نے بتایا کہ وہ اپنے علاج کیلئے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے مداحوں سے نیک خواہشات کا اظہار کرتے رہنے کی درخواست کی۔ ” جتنی بھی افواہیں پھیل رہی ہیں اور جتنے بھی لوگ میری بیماری کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں انہیں کہوں گا کہ نیورو کا مطلب ہروقت دماغ ہی نہیں ہوتا، تحقیق کرنے کیلئے گوگل بہترین آپشن ہے ، جن لوگوں کو میرے موقف کا انتظار تھا انہیں کہنا چاہوں گا کہ میں بہت جلد بہت سی کہانیوں کے ساتھ واپس آﺅں گا“۔



واضح رہے کہ نیورواینڈو کرائن ٹیومرز زیادہ کیسز میں بڑی آنت ، لبلبلے اور پھیپھڑوں میں پیدا ہوتے ہیں تاہم یہ جسم کے دیگر حصوں میں بھی ظاہر ہوسکتے ہیں ۔ یہ بیماری قابل علاج تو ہے لیکن ہر مریض ہی اس سے شفا یاب نہیں ہوپاتا۔ اگر کسی مریض کا علاج ناکام ہوجائے یا بیماری کنٹرول نہ کی جاسکے تو یہ ایڈوانس سٹیج میں چلی جاتی ہے جو مریض کیلئے انتہائی تکلیف دہ بن جاتی ہے ، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایڈوانس سٹیج سے پیدا ہونے والی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

Prayers and love are with you brother. Hope you are well soon!

We can only sincerely pray for @irrfank Irrfan Khan’s fully recovery. Prayers do matter more than the cure at times