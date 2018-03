ٹاس ہوتے ہی ثناءبچہ نے ایسا پیغام جاری کر دیا کہ ڈیرین سیمی اب ہر حال میں میچ جیتنے کی کوشش کریں گے، سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے درمیان آج اہم میچ کھیلا جا رہا ہے جس میں لاہور قلندرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔لاہور قلندرز نے ٹاس جیت لیا۔۔۔ میکالم کے فیصلے نے پشاور زلمی کے پلے آف کھیلنے کے خواب دھندلا دئیے

پشاور زلمی کی گڈ ول ایمبیسڈر ثناءبچہ نے ٹاس ہوتے ہی ایسا پیغام جاری کر دیا ہے کہ کپتان ڈیرین سیمی اب ہر حال میں یہ میچ جیتنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔

ثناءبچہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ”پشاور زلمی آج لاہور قلندرز کیخلاف جیت کر دکھا دو۔۔۔ انشاءاللہ! ڈیرین سیمی بس آج جیت جاﺅ۔۔۔ گو زلمی!!!“

Let’s do this @PeshawarZalmi let’s win against the @lahoreqalandars today! IA! Just win it @darensammy88 @JAfridi10 gooooo Zalmi!!!