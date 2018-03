”چھوٹا ویرات کوہلی آ رہا ہے۔۔۔“ ویرات کوہلی کی ایک ٹویٹ نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا، ایسی بات کہہ دی کہ سب ”چھوٹے کوہلی“ کا انتظار کرنے لگے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) جب بھی کوئی مشہور شخصیت سوشل میڈیا پر کوئی تصویر یا ویڈیو اپ لوڈ کرتی ہے یا پھر صرف کوئی سٹیٹس ہی اپ ڈیٹ کرتی ہے تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو جاتا ہے اور اگر صارفین کو اس میں کچھ ایسا نظر آ جائے جو انہیں پسند نہیں تو پھر تنقید کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔

ویرات کوہلی اور انوشکا شرما کی جوڑی سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ فالو کی جانے والی جوڑیوں میں سے ایک ہے اور وہ جب بھی کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں صارفین اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں مگر اس مرتبہ ویرات کوہلی کی ٹویٹ نے سب کو خوشگوار ”سسپنس“ میں مبتلا کر دیا اور بالآخر صارفین اس نتیجے پر پہنچے کہ ”چھوٹا ویرات کوہلی“ آنے والا ہے۔

ویرات کوہلی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”ایسا بہت کچھ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔۔۔ بہت جلد آپ لوگوں کو بتاﺅں گا“

There’s a lot that’s happening right now. Fill you guys in real soon! ???? — Virat Kohli (@imVkohli) March 9, 2018

یہ ٹویٹ سامنے آئی تو مکیش نامی صارف نے لکھا ”سکرین شاٹ لے لیں اور 9 مہینوں کیلئے محفوظ کر لیں“

Take screenshot and save for 9 months ???? — Mukesh Dhariya (@MukeshDhariya2) March 13, 2018

آنند نے لکھا ”چھوٹا ویرات کوہلی جلد آ رہا ہے۔۔۔“

Small virat coming soon.... — Anand Sisodiya (@Anandsisodiya77) March 12, 2018

پراشانت نے لکھا ”بھائی زندگی میں کوئی پروموشن مل رہی ہے۔۔۔ جیسا کہ آپ بننے والے ہیں“

Bro getting eny promotion in your life, like become dad ???????????????? — Prashantks (@Prashantks143) March 10, 2018

سومانتھ نے لکھا ”پاپا بنے گا جی۔۔۔ چھوٹا کوہلی آنے والا ہے، جلدی کرو۔۔۔“

Papa banega ji

Chota kohli ane wala hai @imVkohli ????



Jaldi karo — Somnath Giri (@Somnath8680) March 12, 2018

سوبھاشری نے لکھا ”ہیلو ویرات۔۔۔ میں آپ کا بہت بڑا مداح ہوں۔ کیا راز ہے، انوشکا شرما حاملہ ہو گئی ہیں کیا“

Hello virat I am big fan of you Kya secret he anushka ji pregent he kya???????? — Subhashree Rath (@SubhashreeRat12) March 14, 2018

موہن نے لکھا ”سرجی چھوٹا ویرات کوہلی آنے والا ہے“

Sir ji chota virat kholi aane wala hai ???????? — M.l.Sen (@Mohandhanrajsen) March 11, 2018

مونیش نے لکھا ”انوشکا بہت جلد حاملہ ہو گئیں؟ آف دی فیلڈ بھی بہت اچھا کھیل رہے ہو“

Got anushka pregnant so quickly ?

Scoring well off the field too ???????? — Monish Reddy (@monishreddy9516) March 9, 2018



ڈارک نائٹ نامی صارف نے لکھا ”پاپا بننے والے ہو کیا استاد؟“

Papa banne wale ho kya ustaad ????????? — Dark Knight (@darkknightboyy) March 10, 2018

گرپریت سنگھ نے لکھا ”آپ جس طرح کی فارم میں ہیں ہم جڑواں بچوں کی توقع کر سکتے ہیں“