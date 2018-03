انتہائی اہم میچ میں کراچی کنگز کے شاہد آفریدی نے مصباح الحق کو آوٹ کر کے ان کی شان میں ایسا کام کر دیا کہ پورا سٹیڈیم عش عش کر اٹھا ، جان کر آپ کے دل میں بھی’ لالہ‘ کی عزت مزید بڑھ جائے گی

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )لاہور قلندرز کے فاسٹ باولر شاہین شاہ آفریدی نے شاہد آفریدی کو آوٹ کرنے پر جشن نہ منا کر انہیں عزت دی تو شاہد آفریدی نے بھی اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی شاندار مثال قائم کر دی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق کراچی کنگز اور اسلام آباد آج انتہائی اہم ترین میچ میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں تاہم اسلام آباد یونائیٹڈ تو پہلے ہی پلے آف مرحلے میں پہنچ چکی ہے لیکن کراچی کنگز کیلئے یہ میچ جیتنا ضروری ہے ، اگر وہ ہار بھی جاتی ہے تو اپنا رن بہتر بنا کر اگلے مرحلے میں قدم رکھ سکتی اور وہ اگر اپنا رن ریٹ بھی اچھا نہیں کر پاتی تو ایسی صورتحال میں ملتان سلطانز پلے آف مرحلے میں چلی جائے گی ۔

اس انتہائی سنسنی خیز میچ میں خوبصورت مرحلہ اس وقت آیا جب لیجنڈ کھلاڑی مصباح الحق بیٹنگ کیلئے پچ پر موجود تھے اور ان کے ساتھ شاہد آفریدی گیند کروا رہے تھے ، یہ ایک انتہائی خوبصورت لمحہ تھا جس وقت دو لیجنڈ کھلاڑی ایک دوسرے کے سامنے تھے اور ایسے میں شاہد آفریدی نے مصباح الحق کو بولڈ کر دیا اور انہوں نے جشن منانے کیلئے ہاتھ اٹھائے تاہم انہو ںنے لیجنڈ کھلاڑی کی عزت میں اپنے ہاتھ واپس نیچے کیے اور جشن نہ منا کر دوسرے سینئر کھلاڑی کو عز ت دی جو کہ ایک نہایت قابل دید روایت بنتی جارہی ہے جس کا آغاز لاہور قلندرز کے شاہین شاہ آفریدی نے شاہد آفریدی کو آوٹ کر کے کیا تھا ۔

۔۔۔ویڈیو یکھیں۔۔۔

OUT! 8.6 Shahid Afridi to Misbah-ul-Haq

Watch ball by ball highlights at https://t.co/oP4tJ0o7mP#IUvKK #HBLPSL #PSL2018 @_cricingif pic.twitter.com/FYBXNaGs3h