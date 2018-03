شاہد آفرید ی کا اعزازت کی جانب ایک اور قدم ،ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں 300وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی باﺅلر بن گئے

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)بوم بوم آفریدی میں ابھی کتنی کرکٹ باقی ہے اس سوال کا جواب وہ ہمیشہ اپنے ناقدین کو اپنی کارکردگی سے دیتے رہیں ہیں جو اپنے آپ میں ایک بہترین جواب ہے ان لوگوں کے لئے جو شاہد آفریدی کو میدان سے باہر بیٹھ کر حرف تنقید بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ،یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شاہد آفریدی ان باتوں کی پروا ہ کئے بغیرہی اپنے کئیرئیر میں آگے بڑھے ہیں اوربے پناہ کامیابیاں حاصل کیں ہیں۔

پاکستان سپر لیگ تھری کے کراچی کنگز کی نمائندگی کرنے والے بوم ،بوم آفریدی نے اسلام آباد کے خلاف اہم میچ میں ایک اور اعزاز اپنے نام کرلیا ہے ۔شاہد آفریدی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں300وکٹیں لینے پہلے پاکستانی جبکہ عالمی کرکٹ میں چوتھے کھلاڑی بن گئے ہیں جہنوں نے یہ سنگ میل عبور حاصل کیا ہے انہوں نے یہ اعزاز چیڈوک کی وکٹ لینے کے بعد حاصل کیا ۔

واضح رہے کہ کچھ دیر قبل شاہد آفرید ی نے لیجنڈ کھلاڑی مصباح الحق کو بولڈ کر کے جشن نہیں منایا اور انہیں عزت دیتے ہوئے اپنے ہاتھ واپس جھکا لیے اور انہو ں نے شاہین آفریدی کی روایت کو آگے بڑھایا جو کہ اب آہستہ آہستہ روایت بنتی جارہی ہے ۔

ٹاپ ٹین کھلاڑیوں میں پاکستان کے سہیل تنویر 282وکٹوں کے ساتھ چھٹے نمبر پرموجو د ہے جبکہ اسی ٹیبل پر ویسٹ انڈیز کے ڈیوا ئن براو پہلے ،لیستھ ملنگا دوسرے جبکہ سنیل نرائن تیسر ے نمبر پر موجودہیں۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

OUT! 10.2 Shahid Afridi to Chadwick Walton

Watch ball by ball highlights at https://t.co/oP4tJ0o7mP#IUvKK #HBLPSL #PSL2018 @_cricingif pic.twitter.com/s1ddlxaeQY