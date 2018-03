پی ایس ایل کے میچ کے دوران تماشائی سیاسی جماعت کی ٹی شرٹ پہن کر سٹیڈیم میں داخل ہو گیا کہ شائقین کرکٹ نے فوری اتروا دی اور اس کی زبان پر ’تالا ‘لگا دیا، کونسی جماعت کی ٹی شرٹ تھی ؟ جواب آ پ کے تمام اندازے حلط ثابت کردے گا

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )پی ایس ایل سیزن تھری اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھ رہاہے ایسی صورتحال میں تمام شائقین کرکٹ سیاسی جماعتوں کی تفریق سے دو ر ہو کر اپنی اپنی پسندیدہ ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل کے پہلے مرحلے کا آخری میچ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان جاری ہے اور اس دوران تماشائیوں نے بھر پور طریقے سے سٹیڈیم میں آ کر میچز دیکھے لیکن اس موقع پر کسی بھی شائقین کرکٹ کی جانب سے سیاسی نعرہ سٹیڈیم میں بلند نہیں کیا گیا اور کسی نے بھی اپنی سیاسی وابستگی ٹی شرٹ یا سیاسی جماعت کا جھنڈا اٹھا کر دکھانے کی کوشش نہیں تاہم سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک شائق کیلئے اس وقت مشکل گھڑی آ گئی جب وہ سیاسی جماعت کی ٹی شرٹ پہن کر سٹیڈی میں داخل ہو گیا اور پھر جو وہاں موجود شائقین کرکٹ نے اس کے ساتھ کیا وہ بھی ایک مثال بنتا جارہاہے ۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتاہے کہ سٹیڈیم میں بیٹھا یہ شخص پاکستان کی سیاسی جماعت ’تحریک انصاف ‘ کے جھنڈے کی ٹی شرٹ زیب تن کیے ہوئے ہے اور وہاں بیٹھا ہوا سیاسی نعرے بھی بلند کرتا رہا تاہم پشاور زلمی کے سپورٹرز نے اس شخص کا یہ رویہ بالکل بھی برداشت نہیں کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے ۔پہلے تو اس شخص سے سیاسی وابستگی ظاہر کرنے والی ٹی شرٹ اتروائی اور پھر اسے کوئی بھی سیاسی نعرہ نہ لگانے کی تلقین کی ۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

so this guy was not only wearing a political party's flag but also chanting political slogans, spectators made him take his shirt off. pic.twitter.com/pJOhL0vwMr