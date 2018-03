میزبان ہی فائنل کی دوڑ سے باہر،بنگلہ دیش نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2وکٹوں سے میدان مارلیا

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)ندہاس ٹی ٹوئنٹی سیریز کے آخری میچ میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد دو وکٹوں سے شکست دے فائنل کے لئے کوالیفائی کرلیا۔

WHAT. A. FINISH!



Mahmadullah, take a bow! 12 off four needed, and he does it in three!



Bangladesh are in the Tri-Series final. #SLvBAN ➡️ SCORECARD https://t.co/te2uNri0kK pic.twitter.com/huKZoPK1f0