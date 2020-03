محکمہ لائیو سٹاک کا صوبے کے 6اضلاع میں مفت ادویات اورعلاج معالجے کا آغاز محکمہ لائیو سٹاک کا صوبے کے 6اضلاع میں مفت ادویات اورعلاج معالجے کا آغاز

پشاور (سٹاف رپورٹر) محکمہ لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈیویلمپنٹ (توسیع) خیبرپختونخوا نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے ایک سکیم ”Control of Livestock Diseases of Ecnomic Importance in Khyber Pakhtunkhwa“کے تحت صوبے کے چھ اضلاع میں مفت ادویات اور علاج معالجے کے چوتھے فیز کا آغاز کر دیا ہے جس میں ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، سوات، بونیر، شانگلہ اور کوہستان کے تمام مویشیوں بشمول بھیر، بکریوں اور مرغیوں کو مہلک وبائی امراض جسے گل گھوٹھو(Heamerrhagic Septiceamia)،انتڑیوں کا زہر (Enterotoxeamiz)، چوڑے مار (Black Quarter)، سٹ (Anthrax)، کاٹا(PPR)، نمونیا (CCP)اور رانی کھیت (New Castle Disease)کے خلاف ٹیکہ جات، اندرونی کرموں کے خاتمے کے لئے ادویات (Dewormer)کے علاوہ مذکورہ جانوروں میں کیڑوں سے متعلق علاج معالجہ کی مفت خدمات و سہولیات مویشی پال حضرات کو گھر کی دہلیز پر فراہم کئے جارہے ہیں۔پراجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد کمال نے تمام کسان بھائیوں سے اپیل کی ہے کہ مذکورہ بالا سرگرمیوں میں محکمہ کے عملے س بھر پور تعاون کرے دستیاب سہولیات سے فائدہ اٹھاکر صوبے اور ملک کی ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔

