”لاہور قلندرز کے ننھے مداح کے سٹیڈیم داخلے پر پابندی لگائی جائے“ علی ترین کے اس مطالبے کی وجہ جان کر آپ کی بھی ہنسی نہ رکے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے کہا ہے کہ اگر ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں فائنل میں پہنچ جائیں تو پھر لاہور قلندرز کے ننھے مداح کی سٹیڈیم داخلے پر پابندی عائد کر دی جائے۔

تفصیلات کے مطابق پی ایسی ایل 2020ءکے ابتدائی راﺅنڈ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف مقابلے میں اپنی ٹیم کی شکست کے بعد رونے والے لاہور قلندرز کے ایک ننھے مداح کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے بعد ٹیم انتظامیہ نے اسے سٹیڈیم آ کر میچز دیکھنے کی دعوت دی تو حیران کن طور پر لاہور قلندرز نے بھی جیتنا شروع کر دی۔

لاہور قلندرز کا یہ ننھا مداح ہر میچ میں اپنی ٹیم کیلئے خوشیاں مناتے دیکھا جاتا ہے جو لاہور قلندرز کے لئے خوش قسمت ثابت ہوا اور فرنچائز نے پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سیمی فائنل مرحلے کیلئے کوالیفائی کیا اور اب ٹرافی جیتنے سے صرف دو میچز دور ہیں تاہم علی ترین کا کہنا ہے کہ اس بچے کا سٹیڈیم میں داخلہ بند کر دیا جائے۔ علی ترین نے لاہور قلندرز کے ساتھ میچ کے دوران بچے کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور مذاقاً ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ” اگر لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں فائنل کیلئے کوالیفائی کرتی ہیں تو اس بچے پر سٹیڈیم میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے کیونکہ جب سے یہ سٹیڈیم آرہا ہے لاہور قلندرز کامیابیاں حاصل کررہی ہے“۔

If @lahoreqalandars reach the Final against @MultanSultans I request this person be banned from from the stadium. Lahore hasn’t lost a game while he’s been there. Not fair. pic.twitter.com/Yjz1PdNAXL