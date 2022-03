حامد میر نے وزیراعظم عمران خان کا چیلنج قبول کرلیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز اپوزیشن اور میڈیا کو معیشت پر لائیو مباحثے کا چیلنج دیا تھا جو سینئرصحافی حامد میر نے قبول کرلیا اور کہا کہ " میں معیشت پر صرف حقائق کیساتھ سوالات کروں گا، اگر وہ تیار ہیں تو میں شو ڈی چوک پر کرسکتا ہوں"۔

PM ⁦@ImranKhanPTI⁩ yesterday challenged opposition and media for a live debate on economy, ⁦@HamidMirPAK⁩ accepted the challenge and said “I will only ask questions with facts about the economy.If he is ready, I can do this show at D-Chowk.” https://t.co/7mJrsa8ZQf