سنہ 1979 کا 400 ملین پاؤنڈ قرضہ وصول کرنے کے بعد ایران نے دو برطانوی شہریوں کو چھوڑ دیا 

تہران/لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایران نے دو برطانوی شہریوں کو رہا کردیا ہے جس کی تصدیق وزیر اعطم بورس جانسن نے اپنے ایک ٹویٹ میں کی ہے۔ ایران کی سرکاری خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس رہائی سے قبل برطانیہ کی جانب سے سنہ 1979 کا 400 ملین پاؤنڈ کا قرضہ ایران کو واپس کیا گیا ہے۔

برطانوی وزیر اعظم نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں لکھا " مجھے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ نازنین زغری اور انوشے عاشوری کی ایران میں غیر منصفانہ قید کا آج خاتمہ ہوا ہے اور اب یہ دونوں واپس برطانیہ آجائیں گے، برطانیہ نے دونوں کی رہائی کیلئے بہت کام کیا ہے ، مجھے یہ جان کر خوشی ہے کہ اب وہ اپنی فیملی اور پیاروں سے مل سکیں گے۔"

سکائی نیوز کے مطابق نازنین زغری خیراتی کارکن ہیں جنہیں 2016 میں ایران نے گرفتار کیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ ایرانی حکومت گرانے کی سازش کر رہی تھیں جس پر انہیں پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی۔ دوسری جانب 67 سالہ انوشے عاشوری کو سنہ 2017 میں جاسوسی کے الزام میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ اپنی والدہ سے ملنے کیلئے ایران گئے تھے، انہیں 10 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔

ایران کی سرکاری خبر ایجنسی فارس کے مطابق دونوں افراد کومقامی وقت کے مطابق دوپہر سوا دو بجے ایک برطانوی ٹیم کے حوالے کیا گیا تھا تاہم ابھی کاغذی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دونوں کی رہائی سے قبل برطانوی حکومت نے ایران کو 400 ملین پاؤنڈ ادا کیے ہیں۔ یہ وہ رقم ہے جو ایرانی حکومت نے برطانیہ کواسلحے کی فراہمی کیلئے ادا کی تھی لیکن سنہ 1979 میں انقلاب آنے کے بعد برطانیہ نے نہ تو اسلحہ فراہم کیا اور نہ ہی یہ رقم واپس کی تھی۔

