اتحادی جماعتوں کا( ق) لیگ کی قیادت میں ایسا فیصلہ کہ حکومت کی پریشانی کی حد نہ رہے، طلعت حسین نے بڑا دعویٰ کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن طلعت حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ اتحادی جماعتوں نے مسلم لیگ (ق )کی قیادت میں اپنے کارڈ قومی اسمبلی اجلاس کے روز اسمبلی میں کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں طلعت حسین نے کہا کہ ( ق) لیگ کی قیادت میں اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے کارڈ تحریک عدم اعتماد کیلئے بلائے جانے والے قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے شو نہیں کریں گے بلکہ اسمبلی کے اندر اپنے کارڈ ظاہر کریں گے۔

طلعت حسین کے مطابق اتحادی جماعتیں نہیں چاہتیں کہ کسی کو یہ پیغام جائے کہ انہیں "تیسرے فریق" نے حکومت چھوڑنے کا کہا ہے، اس لیے وہ فیصلے میں تاخیر کر رہے ہیں۔

Breaking news: Allies led by Q League want to show their cards “inside the assembly” on the day of “no confidence vote counting” and NOT before that. They don’t want to “give the impression” that a “3rd party” has asked them to “ditch the govt.” Hence the delay.