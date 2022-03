صحرائے صحارا سے اٹھنے والادھول مٹی کا طوفان سپین پہنچ گیا، آسمان کا رنگ ہی بدل دیا

میڈرڈ(مانیٹرنگ ڈیسک) صحرائے صحارا سے اٹھنے والے دھول مٹی کے طوفان نے سپین کے آسمان کو نارنجی رنگ میں رنگ دیا۔ ڈیلی سٹار کے مطابق صحارا سے اٹھنے والا یہ طوفان کئی یورپی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا سپین پہنچ چکا ہے اور ماہرین موسمیات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں میں یہ برطانیہ میں داخل ہو جائے گا۔

Sky turns orange as dust from Sahara desert falls across Spain. As the skies in some parts of Spain glow after a mass of hot air from the Sahara dumped dust in areas of the country, people have been warned not to stay outside for long periods. Alicante Spain pic.twitter.com/dAWWQfSbDv