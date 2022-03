مائیکل وان نے بابر اعظم کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل وان نے پاکستان کرکٹ ٹٰم کے کپتان بابر اعظم کو تینوں فارمیٹس کا بہترین کھلاڑی قرار دے دیا ۔

اپنے ایک ٹوئٹ میں مائیکل وان نے کہا کہ بنا کسی سوال کے میرا خیال ہے کہ بابر اعظم اس وقت دنیا کےسب سے بہترین بیٹر ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ بابر اعظم تمام فارمیٹ کے بہترین کھلاڑی ہیں۔

خیال رہے کہ بابر اعظم نے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ کی چوتھی اننگز میں 196 رنز بنائے اور میچ ڈرا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ چوتھی اننگز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑیوں کی عالمی فہرست میں پہلے نمبر پر آگئے ہیں۔

Without question I think @babarazam258 is the best all round Batter in the World right now .. Brilliant across all the formats .. #PAKvAUS ..